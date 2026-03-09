Menu Apri login
violazioni

Controlli in agriturismi del Friuli: sospese due attività per violazioni sulla sicurezza

I Carabinieri di Udine hanno controllato due agriturismi del Friuli collinare, riscontrando gravi violazioni di sicurezza e la presenza di un lavoratore irregolare: attività sospese e sanzioni da oltre 75mila euro

 
I Carabinieri di Udine hanno controllato due agriturismi del Friuli collinare, riscontrando gravi violazioni di sicurezza e la presenza di un lavoratore irregolare: attività sospese e sanzioni da oltre 75mila euro

I Carabinieri del Comando Compagnia di Udine, in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine, il Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di Parma e l’ASUFC, hanno effettuato il 5 marzo controlli mirati nel settore agrituristico del Friuli collinare riscontrando gravi violazioni sulla sicurezza e la presenza di un lavoratore irregolare. Entrambe le attività sono state sospese e i titolari denunciati: comminate anche multe per oltre 75mila euro. L’attività si inserisce nell’ambito delle operazioni volte a prevenire frodi in commercio, fenomeni di sfruttamento del lavoro e irregolarità in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Le ispezioni hanno portato alla sopensione di due attività e a sanzioni per oltre 75mila euro

Durante le ispezioni, che avevano natura ordinaria e tecnica, sono emerse gravi inadempienze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le due strutture controllate hanno ricevuto sanzioni per oltre 75mila euro, mentre in uno dei due agriturismi è stata accertata la presenza di un lavoratore extracomunitario irregolare.

Montasio Cattel

Entrambe le attività sono state sospese per le violazioni riscontrate, che hanno comportato la denuncia dei due titolari, come spiegano i Carabinieri. L’intervento evidenzia il costante impegno dell’Arma, in collaborazione con altri presidi territoriali, a monitorare il settore agroalimentare, garantendo che la qualità e la sicurezza delle strutture non vengano compromesse da carenze strutturali o fenomeni di sfruttamento.

Carabinieri controlli agriturismi sicurezza sul lavoro Friuli collinare lavoratore irregolare agroalimentare turismo rurale ispezioni tutela dei lavoratori frodi alimentari
