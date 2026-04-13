Ristoranti, il 43% degli italiani over 25 sceglie dove andare con le recensioni

Nonostante il ruolo crescente della tecnologia, il consiglio diretto mantiene una posizione centrale. Secondo i dati raccolti, 8 italiani su 10 considerano determinante il parere di amici e familiari nella scelta di un ristorante. Una fiducia che trova oggi nuove forme anche nelle piattaforme digitali, dove si sviluppano reti di contatti e suggerimenti. TheFork registra già 2 milioni di connessioni tra utenti , con l’Italia tra i Paesi più attivi nell’utilizzo di queste funzionalità.

L’efficacia sembra confermata dal comportamento degli utenti: il 76% passa dalla pagina dei risultati a quella del ristorante , segnale che le proposte risultano coerenti con le aspettative. La ricerca resta prevalentemente testuale (71%), ma aumentano modalità più immediate come i comandi vocali (14%) e i suggerimenti automatici (15%). Proprio questi ultimi vengono percepiti come utili dal 20% degli utenti, mentre i riassunti automatici delle recensioni raccolgono l’80% di feedback positivi , contribuendo a ridurre il tempo necessario per decidere.

Nel 2025, sulla piattaforma, sono state pubblicate 3 milioni di nuove recensioni a livello globale , di cui 1,2 milioni in Italia , segnale di una partecipazione sempre più ampia. Quasi un utente su due, oltre a esprimere un voto, aggiunge anche un commento, contribuendo a costruire un sistema basato su contenuti dettagliati e condivisi.

Il dato si riflette anche nei comportamenti: prima di confermare una prenotazione, gli utenti trascorrono mediamente oltre 13 minuti a consultare le recensioni e, nel 43% dei casi, ne leggono da quattro a sette. Non si tratta più di un controllo rapido, ma di una fase di analisi vera e propria.

Secondo uno studio di TheFork , il cosiddetto “paradosso della troppa scelta” si traduce in comportamenti differenti: i l 34% degli italiani over 24 considera la varietà un valore, mentre il 21% riconosce che richiede tempo per orientarsi. Una quota non trascurabile, pari al 14%, ammette invece di sentirsi indecisa di fronte a troppe alternative. A guidare la scelta sono soprattutto le recensioni online . Il 43% degli italiani sopra i 25 anni le indica come fattore principale nella decisione , percentuale che sale al 56% tra chi prenota abitualmente online.

Ristoranti, il 43% degli italiani over 25 sceglie dove andare con le recensioni Secondo TheFork, il 43% degli utenti si affida alle recensioni, leggendo fino a 7 opinioni e restando oltre 13 minuti sulle piattaforme. L’AI convince l’80%, ma 8 italiani su 10 si fidano ancora di amici e familiarI

Ristoranti, il 43% degli italiani over 25 sceglie dove andare con le recensioni Secondo TheFork, il 43% degli utenti si affida alle recensioni, leggendo fino a 7 opinioni e restando oltre 13 minuti sulle piattaforme. L’AI convince l’80%, ma 8 italiani su 10 si fidano ancora di amici e familiarI

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