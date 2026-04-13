Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 13 aprile 2026  | aggiornato alle 18:56 | 118605 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
Unilever Food Solutions

dati the fork

Ristoranti, il 43% degli italiani over 25 sceglie dove andare con le recensioni

Secondo TheFork, il 43% degli utenti si affida alle recensioni, leggendo fino a 7 opinioni e restando oltre 13 minuti sulle piattaforme. L’AI convince l’80%, ma 8 italiani su 10 si fidano ancora di amici e familiarI

 
13 aprile 2026 | 18:13

Ristoranti, il 43% degli italiani over 25 sceglie dove andare con le recensioni

Secondo TheFork, il 43% degli utenti si affida alle recensioni, leggendo fino a 7 opinioni e restando oltre 13 minuti sulle piattaforme. L’AI convince l’80%, ma 8 italiani su 10 si fidano ancora di amici e familiarI

13 aprile 2026 | 18:13
 

Secondo uno studio di TheFork, il cosiddetto “paradosso della troppa scelta” si traduce in comportamenti differenti: il 34% degli italiani over 24 considera la varietà un valore, mentre il 21% riconosce che richiede tempo per orientarsi. Una quota non trascurabile, pari al 14%, ammette invece di sentirsi indecisa di fronte a troppe alternative. A guidare la scelta sono soprattutto le recensioni online. Il 43% degli italiani sopra i 25 anni le indica come fattore principale nella decisione, percentuale che sale al 56% tra chi prenota abitualmente online.

Ristoranti il 43% degli italiani sceglie dove andare con le recensioni

Il 43% degli over25 sceglie il ristorante con le recensioni

Il dato si riflette anche nei comportamenti: prima di confermare una prenotazione, gli utenti trascorrono mediamente oltre 13 minuti a consultare le recensioni e, nel 43% dei casi, ne leggono da quattro a sette. Non si tratta più di un controllo rapido, ma di una fase di analisi vera e propria.

Nel 2025, sulla piattaforma, sono state pubblicate 3 milioni di nuove recensioni a livello globale, di cui 1,2 milioni in Italia, segnale di una partecipazione sempre più ampia. Quasi un utente su due, oltre a esprimere un voto, aggiunge anche un commento, contribuendo a costruire un sistema basato su contenuti dettagliati e condivisi.

Accanto alle recensioni cresce il peso degli strumenti basati su intelligenza artificiale, pensati per semplificare un processo diventato più complesso. La funzione di ricerca conversazionale introdotta da TheFork mostra dati di utilizzo in crescita, con un’adozione particolarmente significativa in Italia.

L’efficacia sembra confermata dal comportamento degli utenti: il 76% passa dalla pagina dei risultati a quella del ristorante, segnale che le proposte risultano coerenti con le aspettative. La ricerca resta prevalentemente testuale (71%), ma aumentano modalità più immediate come i comandi vocali (14%) e i suggerimenti automatici (15%). Proprio questi ultimi vengono percepiti come utili dal 20% degli utenti, mentre i riassunti automatici delle recensioni raccolgono l’80% di feedback positivi, contribuendo a ridurre il tempo necessario per decidere.

Nonostante il ruolo crescente della tecnologia, il consiglio diretto mantiene una posizione centrale. Secondo i dati raccolti, 8 italiani su 10 considerano determinante il parere di amici e familiari nella scelta di un ristorante. Una fiducia che trova oggi nuove forme anche nelle piattaforme digitali, dove si sviluppano reti di contatti e suggerimenti. TheFork registra già 2 milioni di connessioni tra utenti, con l’Italia tra i Paesi più attivi nell’utilizzo di queste funzionalità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
TheFork dati recensioni ristoranti
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Bonduelle
Brita
TeamSystem
Sorì
ROS
Bonduelle
Brita
TeamSystem
Sorì
Forst
Comavicola

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026