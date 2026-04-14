Fao: se continua il blocco dello stretto d Hormuz, effetti simili alla pandemia Covid

Le navi che trasportano prodotti agricoli devono tornare a transitare nello Stretto di Hormuz nel più breve tempo possibile. È questo il punto centrale dell’avvertimento lanciato dalla Fao, che richiama l’attenzione su un nodo logistico cruciale per l’equilibrio delle catene alimentari globali. Secondo l’organizzazione, eventuali rallentamenti o blocchi prolungati potrebbero tradursi in una pressione crescente sui prezzi delle materie prime alimentari, con effetti che rischiano di manifestarsi già entro la fine dell’anno e simili a quelli visti durante la pandemia da Covid-19. Il timore è che si possa innescare una dinamica simile a quella osservata durante la fase più acuta della pandemia, quando le interruzioni nei trasporti contribuirono a destabilizzare i mercati. Il blocco della rotta, da cui dipende tra il 20% e il 45% delle esportazioni agroalimentari mondiali, minaccia infatti le semine già avviate.

Con il blocco dello Stretto di Hormuz per la Fao c'è il rischio di un aumento dei prezzi alimentari entro fine anno

Un passaggio strategico per il commercio agroalimentare

Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei principali corridoi marittimi a livello globale, snodo essenziale non solo per l’energia ma anche per il commercio agricolo. Una quota significativa di cereali, oli vegetali e altre materie prime destinate alla trasformazione alimentare transita proprio da questa area. In un contesto internazionale già segnato da tensioni e incertezze, la continuità dei flussi logistici diventa un fattore determinante per garantire stabilità ai mercati. La Fao sottolinea come eventuali criticità possano riflettersi lungo tutta la filiera, coinvolgendo produttori, trasformatori e operatori della distribuzione.

Il rischio inflazione per il settore food e Horeca

Le conseguenze non riguardano soltanto i mercati all’ingrosso. Un aumento dei costi delle materie prime tende infatti a trasferirsi lungo la catena del valore, arrivando fino al consumatore finale. Per il comparto food e horeca, questo significa confrontarsi con una nuova fase di pressione sui margini, già messi alla prova negli ultimi anni.

«Situazioni di questo tipo possono generare effetti a catena difficili da contenere», osservano fonti vicine all’organizzazione, richiamando quanto accaduto negli anni recenti. L’incremento dei prezzi all’origine, unito ai costi logistici e energetici, rischia di tradursi in listini più alti e in una minore prevedibilità nella gestione degli approvvigionamenti.

Filiera sotto osservazione

Il richiamo della Fao si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso la resilienza delle filiere agroalimentari. La capacità di reagire a shock esterni - siano essi sanitari, climatici o geopolitici - è diventata un elemento centrale per la tenuta del sistema. In questo scenario, la rapidità nel ripristino delle rotte commerciali assume un valore strategico. Non si tratta solo di garantire continuità negli scambi, ma anche di evitare tensioni speculative e squilibri tra domanda e offerta.