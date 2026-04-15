Guida Michelin 2027, ufficiale la cerimonia di premiazione: dove e quando si terrà

Dopo le tappe di Modena e Parma, la Guida Michelin Italia resta in Emilia-Romagna e sceglie Piacenza, già sede della presentazione della “Rossa” nel 2019, per la cerimonia ufficiale della 72ª edizione (2027). Sarà il Teatro Municipale ad accogliere, giovedì 12 novembre, l’evento durante il quale verranno svelate le nuove stelle Michelin, quelle Verdi, i premi speciali e il riconoscimento Passion Dessert, dedicato ai ristoranti che si distinguono per la qualità della proposta dei dessert.

Sarà il Teatro Municipale di Piacenza a ospitare la cerimonia della Guida Michelin 2027

«Siamo felici di annunciare il ritorno a Piacenza e di essere in Emilia-Romagna per il terzo anno, per svelare la prossima selezione italiana di ristoranti della Guida. Questa regione, rinomata a livello internazionale per i suoi prodotti tipici e le ricette tradizionali, si distingue come punto di riferimento gastronomico per tutto il Paese e offre un ambiente unico e stimolante per mettere in risalto la creatività e la passione dei protagonisti della cucina italiana» ha commentato il direttore internazionale della Rossa, Gwendal Poullennec.

L’appuntamento assume anche un valore strategico sul piano turistico ed economico, come sottolineato dall’assessora regionale a Turismo, sport e commercio Roberta Frisoni: «Per la clientela a cui si rivolge e per la vasta eco mediatica che le ruota attorno la cucina stellata rappresenta un efficace strumento promozionale per l’Emilia-Romagna e il suo patrimonio turistico, dalla Motor Valley alle città d’arte, nonché un potente generatore di indotto economico. Non solo, il riconoscimento delle stelle Verdi introdotto dalla Guida Michelin anni fa è in linea con le nostre politiche per un turismo sempre più green. Non c’è luogo migliore della nostra Food Valley, unica al mondo, per ospitare la presentazione della Guida che premia l’eccellenza culinaria italiana e siamo felici di avere con noi la Rossa anche quest’anno, con Piacenza splendida cornice della première dell’edizione 2027».

«Ospitare a Piacenza la presentazione della Michelin è un passaggio di grande rilievo - ha aggiunto la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi - che valorizza non solo la nostra città ma l’intero territorio. È un’occasione che racconta la qualità, la tradizione e la capacità di innovare che caratterizzano la cultura gastronomica piacentina, inserita a pieno titolo nella più ampia cultura gastronomica del nostro Paese, l’Italia. Allo stesso tempo, questo evento rafforza il ruolo dell’Emilia-Romagna come Food Valley di riferimento a livello internazionale, capace di esprimere eccellenze diffuse e una filiera agroalimentare unica per qualità, identità e competitività. La cucina, per noi, non è soltanto cibo: è identità, storia, relazioni, è un modo di raccontare chi siamo. Eventi come questo rafforzano il posizionamento di Piacenza a livello nazionale e internazionale e generano opportunità concrete per il turismo, per le imprese e per tutta la filiera legata al nostro territorio».

Per l’occasione, ricordiamo che l’Emilia-Romagna conta oggi 25 ristoranti stellati, tra cui l’“Osteria Francescana” di Modena (tre stelle), il “San Domenico” di Imola e il “Magnolia” di Longiano (due stelle). Il quadro si completa con 34 Bib Gourmand - primato condiviso con il Piemonte - e 7 stelle Verdi.