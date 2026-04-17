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Federalberghi, Bernabò Bocca riconfermato presidente all’unanimità

Riconfermato all’unanimità alla guida di Federalberghi durante la 76ª assemblea nazionale a Roma, che riunisce 27mila associati, Bocca parla di fiducia e continuità per affrontare le sfide del turismo italiano

 
17 aprile 2026 | 19:19

Federalberghi, Bernabò Bocca riconfermato presidente all’unanimità

Riconfermato all’unanimità alla guida di Federalberghi durante la 76ª assemblea nazionale a Roma, che riunisce 27mila associati, Bocca parla di fiducia e continuità per affrontare le sfide del turismo italiano

17 aprile 2026 | 19:19
 

Bernabò Bocca è stato riconfermato all’unanimità alla presidenza di Federalberghi, l’organizzazione che rappresenta circa 27mila strutture ricettive italiane. La decisione è arrivata nel corso della 76ª assemblea nazionale, aperta a Roma al Salone delle Fontane dell’Eur, dove si sono riuniti i rappresentanti del settore. La votazione dell’assemblea plenaria ha confermato la continuità della leadership, ribadendo la fiducia nei confronti del presidente in carica.

Federalberghi, Bernabò Bocca riconfermato presidente all'unanimità

Bernabò Bocca, confermato presidente di Federalberghi

«Sentire la partecipazione di tutta la mia gente e constatare che ci sia ancora entusiasmo nel sostenermi alla guida della federazione mi dà la giusta carica», ha dichiarato Bocca subito dopo la riconferma. «È un onore essere nuovamente chiamato a questo ruolo e continuerò a lavorare insieme alla federazione per costruire il turismo del futuro». Il presidente ha sottolineato il valore del consenso unanime, definendolo un elemento centrale per proseguire il lavoro della federazione nel prossimo mandato.

Un’assemblea al centro del confronto sul turismo

L’assemblea nazionale rappresenta il principale momento di confronto per Federalberghi, con la partecipazione delle 128 associazioni territoriali e delle delegazioni regionali. L’appuntamento romano segna l’avvio di due giornate di lavori dedicate ai temi più rilevanti per il comparto turistico-ricettivo. Nel corso della seconda giornata sono previsti interventi pubblici con la partecipazione di operatori, istituzioni e stampa, in un confronto aperto sulle principali dinamiche del settore.

Nel suo intervento conclusivo, Bocca ha ringraziato la federazione per il sostegno ricevuto, sottolineando la continuità del lavoro svolto negli anni alla guida dell’associazione. Parallelamente all’elezione del presidente, l’assemblea ha definito anche i nuovi vertici di alcune articolazioni interne: Marco Coppola è stato eletto alla guida di Federalberghi Extra, mentre Emilio Massimo De Ferrari è stato nominato presidente di Federalberghi Isole Minori.

Chi è Bernabò Bocca

Nato a Torino nel 1963, Bernabò Bocca è attivo nell’impresa familiare Sina Hotels dal 1983, assumendone successivamente la presidenza. Sotto la sua guida il gruppo ha ampliato la propria presenza nel settore alberghiero italiano e internazionale. Nel 2005 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Dal 2000 è presidente nazionale di Federalberghi, ha ricoperto il ruolo di senatore della Repubblica e dal 2023 è presidente della Fondazione ente cassa di risparmio di Firenze.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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