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durante i lavori

Bulgari Hotel a Roma, esalazioni dalla piscina: una decina di intossicati

Intossicazione al Bulgari Hotel di Roma: una decina di persone soccorse per esalazioni tossiche durante lavori di manutenzione su una vasca decorativa. Struttura evacuata per precauzione, due operai in ospedale

 
18 aprile 2026 | 11:56

Bulgari Hotel a Roma, esalazioni dalla piscina: una decina di intossicati

Intossicazione al Bulgari Hotel di Roma: una decina di persone soccorse per esalazioni tossiche durante lavori di manutenzione su una vasca decorativa. Struttura evacuata per precauzione, due operai in ospedale

18 aprile 2026 | 11:56
 

Al Bulgari Hotel di Roma, in piazza Augusto Imperatore, una decina di persone sono state soccorse per un’intossicazione causata da esalazioni tossiche. L’allarme è scattato intorno alle 16, con l’intervento del personale del 118, dei carabinieri e della polizia locale di Roma Capitale. Gli intossicati, in prevalenza dipendenti della struttura, sono stati assistiti sul posto e in parte trasferiti negli ospedali cittadini. Per consentire le operazioni di sicurezza, la polizia locale ha disposto la chiusura temporanea di alcune vie nell’area centrale, tra cui via della Frezza e via di Ripetta, con ripercussioni sulla viabilità della zona.

Roma esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel:diversi intossicati

Roma, incidente al Bulgari Hotel: esalazioni tossiche dalla piscina

Secondo quanto comunicato dalla struttura, l’episodio sarebbe legato a un intervento tecnico su una vasca decorativa non balneabile situata al settimo piano dell’hotel, distinta dalla piscina della Spa riservata agli ospiti. Durante le operazioni, svolte da una ditta esterna, si sarebbe verificata una miscelazione accidentale di prodotti chimici.

In una nota ufficiale l’azienda spiega: «Durante un intervento di manutenzione su una vasca decorativa, due operai hanno accidentalmente miscelato prodotti chimici, generando vapori potenzialmente tossici». La direzione precisa inoltre che, a scopo precauzionale, la struttura è stata evacuata e sono stati attivati i controlli da parte dei Vigili del Fuoco per verificare la sicurezza degli ambienti. I due operai coinvolti sono stati trasportati in ospedale e, secondo quanto riferito, risultano in miglioramento. La struttura sottolinea che «la situazione è ora sotto controllo» e che resta alta l’attenzione sulla sicurezza di ospiti e personale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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