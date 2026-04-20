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lunedì 20 aprile 2026  | aggiornato alle 19:03 | 118733 articoli pubblicati

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Legalità mercato

Sogemi rinnova il Protocollo legalità: più controlli nel Mercato di Milano

Sogemi rinnova il Protocollo legalità 2026-2028 con Prefettura e Comune di Milano. Controlli antimafia, monitoraggio accessi e scambio dati rafforzano sicurezza e trasparenza nel Mercato Agroalimentare

 
20 aprile 2026 | 15:44

Sogemi rinnova il Protocollo legalità: più controlli nel Mercato di Milano

Sogemi rinnova il Protocollo legalità 2026-2028 con Prefettura e Comune di Milano. Controlli antimafia, monitoraggio accessi e scambio dati rafforzano sicurezza e trasparenza nel Mercato Agroalimentare

20 aprile 2026 | 15:44
 

Sogemi annuncia il rinnovo del Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, sottoscritto con la Prefettura di Milano e il Comune di Milano. L’accordo, valido per il triennio 2026-2028, conferma l’impegno verso un modello gestionale fondato su sicurezza, trasparenza e controllo nel Mercato Agroalimentare di Milano.

L'interno del Mercato Agroalimentare di Milano Sogemi rinnova il Protocollo legalità: più controlli nel Mercato di Milano

L'interno del Mercato Agroalimentare di Milano

Controlli antimafia e monitoraggio nel Mercato Agroalimentare

Il protocollo prevede il rafforzamento del monitoraggio degli accessi all’interno del mercato, l’attivazione di controlli antimafia su tutte le imprese coinvolte e il divieto di operare per i soggetti destinatari di interdittive. Centrale anche il continuo scambio di informazioni digitali con le autorità competenti, per garantire un sistema efficace di prevenzione.

Sogemi rinnova il Protocollo legalità: più controlli nel Mercato di Milano

Cesare Ferrero, presidente di Sogemi

Queste misure contribuiscono a consolidare un ambiente imprenditoriale sicuro, a tutela degli operatori e della filiera.

MWM

Sicurezza e sviluppo: la strategia di Sogemi

«Il Protocollo si inserisce nel piano di sviluppo del Mercato in un luogo innovativo ed efficiente, di rispetto della sicurezza e della legalità», dichiara il presidente di Sogemi Cesare Ferrero. «Quando sono stato nominato, uno dei primi obiettivi che ci siamo dati con il Sindaco è stato quello di dare al mercato una priorità assoluta, il rispetto della legalità e un ambiente sano e sicuro. Oggi stiamo lavorando per lasciare alla città l’hub dell’Alimentazione più importante d’Italia caratterizzato da sicurezza alimentare e dare una risposta ai temi della legalità e sicurezza sul lavoro».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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