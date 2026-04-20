Sogemi rinnova il Protocollo legalità: più controlli nel Mercato di Milano

Sogemi annuncia il rinnovo del Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, sottoscritto con la Prefettura di Milano e il Comune di Milano. L’accordo, valido per il triennio 2026-2028, conferma l’impegno verso un modello gestionale fondato su sicurezza, trasparenza e controllo nel Mercato Agroalimentare di Milano.

L'interno del Mercato Agroalimentare di Milano

Controlli antimafia e monitoraggio nel Mercato Agroalimentare

Il protocollo prevede il rafforzamento del monitoraggio degli accessi all’interno del mercato, l’attivazione di controlli antimafia su tutte le imprese coinvolte e il divieto di operare per i soggetti destinatari di interdittive. Centrale anche il continuo scambio di informazioni digitali con le autorità competenti, per garantire un sistema efficace di prevenzione.

Cesare Ferrero, presidente di Sogemi

Queste misure contribuiscono a consolidare un ambiente imprenditoriale sicuro, a tutela degli operatori e della filiera.

Sicurezza e sviluppo: la strategia di Sogemi

«Il Protocollo si inserisce nel piano di sviluppo del Mercato in un luogo innovativo ed efficiente, di rispetto della sicurezza e della legalità», dichiara il presidente di Sogemi Cesare Ferrero. «Quando sono stato nominato, uno dei primi obiettivi che ci siamo dati con il Sindaco è stato quello di dare al mercato una priorità assoluta, il rispetto della legalità e un ambiente sano e sicuro. Oggi stiamo lavorando per lasciare alla città l’hub dell’Alimentazione più importante d’Italia caratterizzato da sicurezza alimentare e dare una risposta ai temi della legalità e sicurezza sul lavoro».