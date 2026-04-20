Sostenibilità sociale a Milano: Lactalis sostiene il quartiere Barona e i giovani

Lactalis, realtà di riferimento nel comparto agroalimentare italiano con marchi leader quali Galbani, Parmalat, Vallelata, Zymil, Ambrosi e Mandara, ha avviato un piano di interventi a impatto sociale focalizzato sul quartiere Barona di Milano. L’operazione riflette una strategia di radicamento territoriale volta a generare benefici tangibili per le comunità locali, rispondendo a necessità urgenti emerse nel contesto urbano milanese.

Lactalis Italia ha lanciato due progetti in ambito sociale nel quartiere Barona di Milano

Supporto psicologico per adolescenti e contrasto alla povertà alimentare

Il primo progetto, sviluppato in sinergia con il Municipio 6 di Milano, riguarda il benessere delle nuove generazioni. L’iniziativa prevede percorsi di supporto psicologico ed educativo mirati ad adolescenti che vivono situazioni di fragilità. Attraverso strumenti di ascolto e inclusione, l’obiettivo è prevenire il disagio giovanile e potenziare il tessuto relazionale della zona. Parallelamente, il Gruppo è attivo nel contrasto alla povertà alimentare. Questa azione coinvolge organizzazioni che operano quotidianamente per garantire beni di prima necessità a famiglie in difficoltà economica. La collaborazione istituzionale permette di ottimizzare le risorse e di raggiungere i nuclei più esposti, assicurando una risposta concreta alla carenza di cibo sano e accessibile.

L’impegno per una comunità inclusiva nel Municipio 6

La scelta di intervenire nel quartiere Barona coincide con il recente trasferimento della sede aziendale nel distretto. «Ci siamo trasferiti da poco nel quartiere e vogliamo contribuire alla sua crescita e miglioramento collaborando con le altre aziende che popolano il Municipio 6. Ci è sembrato naturale essere partner di un evento così significativo per la Barona, capace di unire persone, energie e progettualità positive, sostenendo attività che mettono al centro la comunità, con particolare attenzione ai giovani e alle persone in situazioni di fragilità. Ci sono tutti gli ingredienti che caratterizzano da tempo il nostro impegno di sostenibilità sociale ed è bello poterli esprimere nel quartiere che ci ospita» ha dichiarato Vittorio Fiore, direttore comunicazione e sostenibilità di Lactalis Italia. Tali interventi confermano la volontà di promuovere uno sviluppo solidale, trasformando la presenza industriale in un valore aggiunto per la cittadinanza e la coesione sociale.