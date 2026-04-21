Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 21 aprile 2026  | aggiornato alle 17:02 | 118755 articoli pubblicati

Rational
ROS
ROS

nel 2025

Imposta di soggiorno, gettito in crescita del 12,8%: oltre 1,15 miliardi

Il gettito dell’imposta di soggiorno supera 1,15 miliardi nel 2025 secondo JFC 2026. Confindustria Alberghi chiede un tavolo tecnico per destinare le risorse al turismo e ridurre gli oneri sulle strutture

 
21 aprile 2026 | 13:35

Imposta di soggiorno, gettito in crescita del 12,8%: oltre 1,15 miliardi

Il gettito dell’imposta di soggiorno supera 1,15 miliardi nel 2025 secondo JFC 2026. Confindustria Alberghi chiede un tavolo tecnico per destinare le risorse al turismo e ridurre gli oneri sulle strutture

21 aprile 2026 | 13:35
 

Nel 2025 il gettito dell’imposta di soggiorno ha superato la soglia di 1 miliardo e 150 milioni di euro, registrando un incremento del 12,8% rispetto all’anno precedente. Il dato, diffuso dall’Osservatorio Nazionale JFC 2026, conferma la progressiva crescita del contributo generato dai flussi turistici nelle principali destinazioni italiane. Un andamento che, secondo gli operatori del settore, restituisce una fotografia chiara del peso del turismo nell’economia nazionale, ma che allo stesso tempo riporta al centro il tema della gestione delle risorse raccolte a livello locale.

Nel 2025 il gettito dell’imposta di soggiorno ha superato la soglia di 1 miliardo e 150 milioni di euro Imposta di soggiorno gettito in crescita del 128%: oltre 115 miliardi

Nel 2025 il gettito dell’imposta di soggiorno ha superato la soglia di 1 miliardo e 150 milioni di euro

Per il comparto alberghiero, l’aumento del gettito si accompagna a una complessità crescente nella gestione operativa dell’imposta. Le strutture ricettive si trovano infatti a svolgere un ruolo di intermediazione nella riscossione, con attività amministrative quotidiane che includono raccolta, rendicontazione e versamento. Secondo Confindustria Alberghi, questo modello comporta un carico gestionale significativo, al quale si aggiungono costi diretti come le commissioni bancarie e dei circuiti di pagamento. Una condizione che riapre il confronto sul ruolo effettivo degli alberghi nel sistema di riscossione locale.

In questo contesto, l’associazione del settore ricettivo chiede l’istituzione di un tavolo tecnico sull’imposta di soggiorno, con l’obiettivo di definire criteri più omogenei sull’utilizzo del gettito e sulle modalità applicative nei diversi territori. L’indicazione è quella di un maggiore allineamento tra risorse raccolte e investimenti nel comparto turistico, evitando una dispersione dei fondi in interventi non direttamente collegati alla filiera dell’accoglienza. «È necessario garantire che le risorse generate dal turismo restino nel turismo», ha sottolineato Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi, evidenziando anche l’esigenza di un coinvolgimento più strutturato nella fase di programmazione.

MWM

Le stime JFC indicano inoltre un possibile ulteriore incremento fino a 1,2 miliardi di euro nel 2026, segnando una continuità nel trend di crescita. Un’evoluzione che pone il tema della governance delle entrate turistiche come elemento centrale nel rapporto tra amministrazioni locali e operatori del settore. Per il comparto alberghiero, la questione non riguarda solo l’entità del gettito, ma anche la sua destinazione e l’equilibrio tra funzione fiscale e impatto sul sistema dell’accoglienza.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
imposta di soggiorno turismo Confindustria Alberghi JFC 2026 strutture ricettive governance fiscalità accoglienza gettito
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Sagna
Brodetto Fest
Gastronomia Emiliana
Cinzano
ROS
Sagna
Brodetto Fest
Gastronomia Emiliana
Cinzano
Molino Grassi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026