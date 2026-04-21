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martedì 21 aprile 2026  | aggiornato alle 20:32 | 118766 articoli pubblicati

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Spizzico riparte dagli hub di viaggio: dopo Fiumicino, ecco Verona Porta Nuova

Avolta rilancia Spizzico con un format per gli hub di viaggio italiani: nuova identità tra stazioni e aeroporti, pizza in pala e birre dedicate per un modello di ristorazione veloce più contemporaneo

 
21 aprile 2026 | 18:53

Spizzico riparte dagli hub di viaggio: dopo Fiumicino, ecco Verona Porta Nuova

Avolta rilancia Spizzico con un format per gli hub di viaggio italiani: nuova identità tra stazioni e aeroporti, pizza in pala e birre dedicate per un modello di ristorazione veloce più contemporaneo

21 aprile 2026 | 18:53
 

Dal 1989 presente nel mondo della ristorazione veloce italiana, Spizzico entra in una nuova fase del proprio percorso evolutivo sotto la guida di Avolta, gruppo attivo nel travel retail e nel food & beverage. Il brand, storicamente legato alla pizza servita nei punti di passaggio, viene riposizionato all’interno dei principali snodi del trasporto nazionale. La recente apertura nella stazione di Verona Porta Nuova si inserisce in un piano di rilancio già avviato nei mesi precedenti, con nuove location lungo l’autostrada A1 e all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino.

Spizzico riparte dagli hub di viaggio: dopo Fiumicino, ecco Verona Porta Nuova

Il bancone di Spizzico a Verona Porta Nuova

Un format pensato per il viaggiatore contemporaneo

Il progetto di rinnovamento punta a ridefinire l’identità del brand, adattandolo alle abitudini del viaggiatore contemporaneo. L’obiettivo è coniugare rapidità di servizio, qualità delle materie prime e una riconoscibilità visiva più marcata. Secondo Massimiliano Santoro, ceo Italia di Avolta, il riposizionamento si inserisce in una strategia più ampia: «Stiamo portando Spizzico nei principali hub del Paese, dimostrando che anche in un contesto di viaggio la velocità può essere associata alla qualità».

Pizza in pala e nuova linea beverage

Al centro della proposta gastronomica resta la pizza in pala, realizzata con farina di tipo 1 macinata a pietra e 100% italiana. L’offerta viene affiancata da una nuova linea di birre a marchio proprio, denominata "My World, My Beer", con tre referenze pensate per il consumo in abbinamento alla pizza. L’introduzione di una proposta beverage strutturata segna un ulteriore passo nella trasformazione del format, che mira a intercettare anche una fascia di clientela più giovane e abituata a modelli di consumo veloci ma più curati.

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Design e identità visiva tra viaggio e città

Il rinnovamento non riguarda solo l’offerta gastronomica, ma anche l’ambiente. I nuovi punti vendita Spizzico vengono progettati con un linguaggio visivo più urbano, caratterizzato da materiali naturali, luci calde e spazi pensati per una sosta rapida ma più confortevole. La nuova identità riprende elementi storici del brand, a partire dal colore arancione e dal payoff "Solo Pizza Very Good", reinterpretati in chiave contemporanea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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