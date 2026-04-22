Voli cancellati per carenza di carburante: ecco quando si ha diritto al rimborso

L’aumento del costo del carburante non basta, da solo, a giustificare il mancato pagamento delle compensazioni ai passeggeri in caso di voli cancellati. È il chiarimento arrivato da Bruxelles, che distingue tra incremento dei costi operativi e reale indisponibilità di carburante. Per la Commissione europea, solo una concreta carenza di jet fuel (carburante per aerei, ndr) può essere considerata una «circostanza straordinaria» in grado di esonerare i vettori dal pagamento dell’indennizzo previsto dalla normativa europea. In sostanza, se un volo non parte per carenza di carburante, il passeggero mantiene il diritto alla riprotezione su un altro collegamento (l'offerta di un nuovo volo da parte della compagnia, ndr) oppure al rimborso del biglietto, ma potrebbe non avere diritto alla compensazione economica prevista dalla normativa europea.

Voli cancellati per mancanza di carburante: c'è il nodo risarcimenti

Rimborso e compensazione non sono la stessa cosa

Nel dibattito emerso nelle ultime settimane, Bruxelles ha anche ribadito una distinzione centrale per i viaggiatori: rimborso e compensazione pecuniaria non coincidono. Il rimborso riguarda il prezzo del biglietto o il riposizionamento del passeggero. La compensazione, prevista dal regolamento Ue 261/2004, è invece un indennizzo che può variare da 250 a 600 euro, dovuto in determinate condizioni quando la cancellazione dipende dalla compagnia.

Solo la carenza di jet fuel può cambiare le regole

Secondo l’orientamento espresso dalla Commissione, quindi, eventuali cancellazioni motivate da una semplice crescita dei costi del jet fuel non escluderebbero il diritto dei passeggeri sia al rimborso sia, ove previsto, alla compensazione economica. Diverso il caso di una reale indisponibilità di carburante. Solo in presenza di una carenza effettiva, e non di un aumento dei prezzi, potrebbe configurarsi una circostanza straordinaria. Il commissario ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas ha richiamato le compagnie a rispettare il quadro normativo, sottolineando che non possono essere cancellate tratte economicamente meno convenienti scaricando il rischio sui passeggeri. Tzitzikostas ha richiamato le compagnie a non utilizzare il rincaro del jet fuel per ridurre collegamenti meno redditizi senza rispettare le regole europee.

L’impostazione europea ha aperto però un confronto. Secondo le associazioni dei consumatori, la carenza di carburante non può essere considerata automaticamente una causa che esclude responsabilità. Il nodo riguarda i casi in cui la compagnia fosse già a conoscenza del problema, non abbia informato i passeggeri per tempo oppure abbia continuato a vendere biglietti pur sapendo che il volo rischiava di non partire. In questi casi, osservano i consumatori, la compensazione potrebbe restare dovuta. «La mancanza di carburante non assolve il vettore in modo automatico», è la posizione espressa dall’Unione Nazionale Consumatori, che richiama l’attenzione sui margini di contenzioso che potrebbero aprirsi nei mesi estivi.

Il 40% del carburante viene importato in Europa (anche dallo stretto di Hormuz)

La questione si inserisce nel quadro delle tensioni legate allo stretto di Hormuz, passaggio strategico per una quota rilevante dei flussi energetici. L’Unione monitora il rischio di possibili effetti sull’approvvigionamento di carburante per l’aviazione, pur senza ritenere al momento imminente una situazione di emergenza. Secondo dati richiamati a Bruxelles, circa il 40% del fabbisogno europeo di carburante per aerei dipende da importazioni e una parte significativa transita attraverso quell’area, mentre dispone di capacità di raffinazione pari a circa il 70% del consumo interno. Sul tavolo ci sono strumenti di monitoraggio, scorte minime e ricerca di forniture alternative.Tra le ipotesi emerse c’è la creazione di riserve obbligatorie di carburante per l’aviazione, pensate per affrontare eventuali shock di approvvigionamento.

Tra le misure allo studio rientra l’avvio di un Osservatorio europeo sui carburanti, oltre alla valutazione di scorte minime obbligatorie di carburante per l’aviazione. Bruxelles guarda anche a forniture alternative e a strumenti temporanei di sostegno, pur escludendo interventi generalizzati come quelli adottati durante la crisi energetica del 2022.

Commissario Ue: Europa luogo sicuro da visitare questa estate

Oltre all'Osservatorio europeo sui carburanti, pensato per monitorare disponibilità e rischi di approvvigionamento, Bruxelles valuta misure di coordinamento tra Stati membri per affrontare eventuali shock futuri. Nel frattempo, il messaggio rivolto al mercato turistico resta orientato alla stabilità. «Non c’è luogo più sicuro e stabile dell’Europa da visitare quest’estate», ha osservato Tzitzikostas, cercando di rassicurare operatori e viaggiatori. Per il comparto travel il chiarimento della Commissione ha una ricaduta immediata: almeno allo stato attuale, l’aumento dei costi energetici non modifica le tutele riconosciute ai passeggeri.

Lufthansa riduce i voli e cresce l’attenzione sul mercato

In parallelo, il dossier si intreccia con le scelte dei vettori. Lufthansa ha annunciato una riduzione di circa 20mila voli a corto raggio entro ottobre, con il taglio delle rotte considerate meno redditizie. Le prime cancellazioni sono già partite, con circa 120 voli al giorno interessati fino a fine maggio. Una decisione che riporta al centro il tema dell’equilibrio tra costi operativi, diritti dei passeggeri e tenuta dell’offerta aerea nella stagione estiva.