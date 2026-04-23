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Federturismo, Massimo Caputi designato presidente per il mandato 2026-2030

Massimo Caputi designato alla presidenza di Federturismo per il mandato 2026-2030. Attesa l’assemblea di giugno per la nomina formale. Al centro del programma turismo, terme, ospitalità e investimenti strategici

 
23 aprile 2026 | 11:58

Federturismo, Massimo Caputi designato presidente per il mandato 2026-2030

Massimo Caputi designato alla presidenza di Federturismo per il mandato 2026-2030. Attesa l’assemblea di giugno per la nomina formale. Al centro del programma turismo, terme, ospitalità e investimenti strategici

23 aprile 2026 | 11:58
 

Il consiglio generale di Federturismo ha designato Massimo Caputi alla presidenza per il mandato 2026-2030. Il passaggio dovrà essere formalizzato dall’assemblea dei soci convocata a Roma l’11 giugno, mentre il 28 maggio è prevista la presentazione del programma e della squadra che accompagnerà il nuovo corso.

Federturismo, Massimo Caputi designato presidente per il mandato 2026-2030

Massimo Caputi designato nuovo presidente di Federturismo

La designazione arriva in una fase in cui il comparto turistico guarda con attenzione ai temi della competitività, dell’evoluzione dei modelli di ospitalità e della tenuta degli investimenti. In questo quadro, la scelta di Caputi sembra orientata a rafforzare un profilo che unisce esperienza imprenditoriale, conoscenza del settore e relazioni nel sistema confindustriale. Attualmente Caputi è presidente di Terme & Spa Italia e di Terme di Saturnia Spa, oltre a essere presidente esecutivo e socio fondatore di Feidos Spa, società attiva negli investimenti. Il suo percorso si è sviluppato tra finanza, real estate e turismo, con una presenza consolidata in settori che negli ultimi anni hanno assunto un peso crescente nelle dinamiche dell’ospitalità.

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Ricopre inoltre la presidenza dell’Associazione Marchi storici d’Italia, guida la sezione Turismo di Confindustria Toscana Sud ed è vicepresidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Un insieme di incarichi che restituisce il profilo di un manager abituato a muoversi tra rappresentanza e impresa. Nel suo precedente mandato alla guida di Federterme, Caputi aveva lavorato sul consolidamento del comparto termale nel sistema turistico nazionale, sostenendo iniziative legate al turismo del benessere e a quello sanitario. In vista del Consiglio Generale del 28 maggio, l’attenzione sarà rivolta alle priorità che emergeranno dal programma. «Servono visione e strumenti adeguati per accompagnare il cambiamento», è il tema che molti operatori considerano centrale. La designazione sembra muoversi in questa direzione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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