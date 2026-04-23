Maurizio Pasca confermato alla guida del Silb-Fipe per il prossimo quinquennio

L’assemblea del Silb-Fipe, riunita nella sede di Fipe-Confcommercio, ha confermato Maurizio Pasca alla presidenza del Sindacato italiano locali da ballo per i prossimi cinque anni. Un rinnovo che arriva in una fase delicata per il comparto, tra nuove esigenze di rappresentanza e questioni aperte che riguardano regole, sicurezza e tenuta economica delle imprese. Pasca, imprenditore salentino con attività anche in Riviera romagnola, guida il sindacato dal 2011 ed è vicepresidente di Fipe. Nel tempo ha mantenuto un ruolo di riferimento per il mondo dell’intrattenimento notturno, anche sul piano delle relazioni internazionali.

Maurizio Pasca è stato riconfermato presidente del Silb

Legalità e abusivismo restano centrali

Tra i temi emersi durante l’assemblea, uno dei punti più richiamati riguarda il contrasto all’abusivismo, questione che il settore considera ancora irrisolta e che continua ad avere effetti sulla concorrenza e sulla sicurezza. La riconferma della presidenza sembra andare nella direzione della continuità su questo fronte, con l’obiettivo di mantenere aperto il confronto con le istituzioni e consolidare il ruolo di rappresentanza del sindacato. «Continueremo a lavorare con determinazione per rappresentare al meglio le imprese del comparto», ha dichiarato Pasca, richiamando la necessità di politiche capaci di sostenere concretamente lo sviluppo del settore.

Ricambio generazionale e nuove imprese

Nel confronto assembleare ha trovato spazio anche il tema del coinvolgimento delle nuove generazioni di imprenditori e imprenditrici. Un passaggio che viene letto come necessario in un comparto che, negli ultimi anni, ha dovuto misurarsi con trasformazioni profonde nei consumi, nella gestione dei locali e nei modelli di intrattenimento. L’attenzione al ricambio non riguarda solo la rappresentanza, ma anche la possibilità di accompagnare processi di innovazione e nuovi format. Aspetti che interessano, indirettamente, anche il rapporto tra nightlife, ospitalità e offerta food & beverage.

Il progetto di una Federazione della Musica

Tra i temi indicati per il nuovo mandato compare anche l’idea di costruire una Federazione della Musica, con l’obiettivo di riunire associazioni e realtà che operano nel settore nelle sue diverse componenti. Un progetto che punta a dare maggiore coesione a un ambito spesso frammentato e che potrebbe aprire una riflessione più ampia sul peso economico e culturale dell’intrattenimento organizzato. «Il nostro impegno sarà rendere il Silb più inclusivo, moderno e vicino alle esigenze delle imprese», ha spiegato Pasca, richiamando qualità, legalità e valorizzazione del ruolo sociale dei locali da ballo come assi del lavoro futuro.

Divertimento sicuro e rapporto con il territorio

Nel programma rientra anche il tema del divertimento sicuro, che il sindacato intende sostenere con progetti e campagne di sensibilizzazione. Un ambito che si lega non solo alla sicurezza, ma anche alla reputazione del settore. Per il mondo dell’ospitalità, compreso quello legato al vino e all’offerta serale di qualità, il tema non è marginale. In molte destinazioni, infatti, intrattenimento, ristorazione e turismo convivono sempre di più nello stesso ecosistema economico.