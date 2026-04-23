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31 insegne

Ristoranti stellati del Lazio: le targhe Michelin 2026 consegnate da Metro Italia

Alla Terrazza degli Aranci del Rome Cavalieri, chef e istituzioni riuniti per la nona edizione dell’iniziativa: riconoscimento a 31 insegne della regione, fra conferme e nuove stelle della Guida Michelin

 
23 aprile 2026 | 16:56

Ristoranti stellati del Lazio: le targhe Michelin 2026 consegnate da Metro Italia

Alla Terrazza degli Aranci del Rome Cavalieri, chef e istituzioni riuniti per la nona edizione dell’iniziativa: riconoscimento a 31 insegne della regione, fra conferme e nuove stelle della Guida Michelin

23 aprile 2026 | 16:56
 

Sono 31 in tutto il Lazio, a Roma e in tutta la regione, i ristoranti che per quest’anno hanno ottenuto il riconoscimento Michelin e Metro Italia, partner d’eccellenza per il mondo Horeca, li ha premiati per la nona volta con le targhe ufficiali della Rossa. Sede prestigiosa per la cerimonia è stata la Terrazza degli Aranci, al nono piano del Rome Cavalieri che ospita lo chef tristellato Heinz Beck e il suo ristorante La Pergola. Il "Re di Roma" ha accolto i colleghi con grande affetto, orgoglioso di aver avuto qualcuno di loro nella cucina come allievo, offrendo loro uno speciale light lunch a conclusione dell’incontro.

michelin

Metro Italia ha consegnato le targhe Michelin 2026 ai 31 ristoranti stellati del Lazio

A condurre la premiazione sono stati Rossella Raffi, coordinatrice della Metro Academy, e il direttore sales e operations di Metro Italia, Guido Cassago, mentre il presidente di Fipe Roma Sergio Paolantoni ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa. «Questo premio contribuisce alla costruzione di una comunità di eccellenza - ha detto Paolantoni - ed è un momento di incontro e di esperienza anche per le nuove generazioni che vogliono orientarsi verso la professione».

«Stiamo andando nella direzione giusta - ha detto Guido Cassago ai premiati - perché vogliamo creare un network su di voi. Il Lazio è una delle regioni più importanti per la gastronomia, un importante traguardo. E lo è grazie al lavoro e al sacrificio di tutti voi che lo fate al massimo livello. Roma inoltre è la città più stellata d’Italia, con 20 ristoranti nel solo comune. Il 90% del nostro fatturato viene da voi. Possiamo offrirvi oltre 22mila prodotti di qualità, di cui oltre 7mila vengono da piccoli produttori locali. E il nostro impegno quotidiano è sostenere i professionisti della ristorazione con un’offerta multicanale in grado di rispondere a tutte le loro esigenze. Con la nostra Academy sosteniamo inoltre la formazione dei giovani e forniamo loro strumenti di crescita».

MWM

Soddisfazione per le targhe Metro è stata espressa dai tanti chef stellati saliti sul palco, tra cui Heinz Beck, applaudito e riconosciuto da tutti come maestro e istituzione della cucina italiana. «Grazie, sono felice di stare con voi - ha detto - e insieme a tanti amici chef possiamo fare la differenza». Particolarmente soddisfatti gli chef dei ristoranti new entry che hanno avuto quest’anno la prima stella, come La Terrazza e Ineo Restaurant (Anantara Palazzo Naiadi). Heros De Agostinis, da tre anni executive chef da Ineo, proprio con Beck aveva cominciato la carriera nel 1994 come stagista a La Pergola. «Essere qui per me è un’emozione unica - ha detto - è un sogno che si realizza dopo tantissimi anni di sacrifici. Ma bisogna lavorare duro, credere in quello che si fa e lavorare per la qualità che premia sempre. Poi i risultati arrivano».

Metro Italia, ricordiamo, con uno staff di 3.600 dipendenti, è un’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso del comparto Horeca, presente in Italia in 16 regioni con 46 punti vendita. Offre ai propri clienti la possibilità di scegliere in modo integrato tra diverse modalità di acquisto in funzione delle specifiche esigenze, dalla consegna food service e distribution al cash & carry fino al canale digitale. Nell’anno fiscale 24/25, Metro Italia ha generato vendite pari a 2,133 miliardi di euro. Nel mondo opera in oltre 30 paesi, impiegando oltre 85mila persone.

Di Mariella Morosi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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