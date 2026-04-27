Cattel si conferma tra i migliori player nazionali della distribuzione Horeca

Nel corso del 2025 Cattel spa, azienda leader nella distribuzione alimentare per il settore Horeca nel Nord Italia, si è distinta in un contesto di mercato caratterizzato da crescita moderata e forte selettività della domanda. Il comparto del fuori casa italiano mostra infatti un incremento contenuto del valore complessivo, accompagnato da una riduzione delle visite e da una maggiore pressione sui margini operativi degli operatori.

Gianfranco Cattel, presidente di Cattel spa

Il mercato dei consumi fuori casa raggiunge circa 102 miliardi di euro e oltre 10 miliardi di occasioni di consumo, ma evidenzia una flessione delle visite pari al -1,6%, secondo i dati TradeLab. Anche i segmenti più strutturati, come le catene della ristorazione, registrano segnali di rallentamento. In questo scenario competitivo, la capacità di adattamento degli operatori della food distribution diventa un elemento determinante.

Performance economiche e posizionamento nel food service nazionale

In tale contesto, Cattel chiude il 2025 con un fatturato pari a 183 milioni di euro, registrando una crescita del 4,6%, superiore alla media del mercato di riferimento. Questo risultato consente all’azienda di consolidare il proprio posizionamento tra i primi cinque player nazionali della distribuzione Horeca, rafforzando il ruolo nel sistema della ristorazione professionale italiana.

Nel corso dell’anno, il gruppo ha servito oltre 8.600 punti di consumo, con una forte concentrazione nel settore ristorazione, che rappresenta circa il 70% della clientela complessiva. Il restante portafoglio è composto da bar, locali e strutture alberghiere, a conferma di una presenza diversificata nel canale del food service professionale.

Espansione geografica e rafforzamento del presidio territoriale

Uno degli elementi strategici della crescita riguarda l’espansione territoriale nel Nord Italia. Cattel opera oggi su circa cinque regioni e continua a sviluppare una presenza capillare, utilizzando la copertura geografica come leva di consolidamento e sviluppo. La Lombardia supera i 30 milioni di euro di fatturato, confermandosi un’area strategica per il gruppo.

Il Piemonte, entrato nel perimetro operativo solo nel 2023, raggiunge già i 7 milioni di euro, nonostante l’assenza di un presidio diretto su Torino. Questo dato evidenzia la capacità del brand di generare riconoscimento e domanda anche in territori di recente attivazione. L’evoluzione geografica conferma il rafforzamento del modello di distribuzione e la solidità della struttura commerciale.

Logistica integrata e trasformazione operativa

Il 2025 conferma inoltre il ruolo centrale della logistica alimentare nella strategia aziendale. Il progressivo riequilibrio stagionale rappresenta un elemento chiave: i sei mesi centrali dell’anno incidono oggi per circa il 58% del fatturato, rispetto al 70-75% registrato negli anni precedenti. Questo processo di destagionalizzazione consente una gestione più equilibrata delle risorse e una riduzione della dipendenza dai picchi estivi. Sul piano organizzativo, la forza commerciale cresce da 102 a 112 professionisti, con 10 area manager dedicati alla gestione territoriale. L’incremento della struttura riflette il rafforzamento della rete commerciale e il presidio sempre più capillare del mercato.

La sede di Cattel spa a Noventa di Piave (Ve)

I volumi operativi confermano la dimensione industriale raggiunta: 36 milioni di chilogrammi di merce movimentata, 31.500 giri camion, 8 milioni di chilometri percorsi e oltre 5 milioni di colli gestiti. Numeri che evidenziano la complessità della filiera e il ruolo centrale dell’efficienza logistica nel servizio alla clientela professionale.

La visione strategica

Nel corso della convention aziendale, il presidente del gruppo Gianfranco Cattel ha sottolineato: «Il 2025 ci consegna un risultato positivo in un contesto che resta complesso e competitivo. La crescita per noi ha valore se è accompagnata da qualità del servizio, solidità organizzativa e capacità di costruire relazioni durature con i clienti. Oggi la sfida non è solo vendere di più, ma crescere in modo più selettivo, con una proposta che punti su affidabilità, velocità di risposta, prodotti di valore e differenziazione. Il 2025 si è dimostrato positivo per Cattel, ma non autorizza trionfalismi: il mercato è difficile, con clienti che affrontano margini compressi, l’aumento dei costi e una crescente pressione delle catene».

Evoluzione del settore e ruolo della distribuzione alimentare

Il settore della distribuzione alimentare Horeca in Italia ha vissuto un processo di forte concentrazione. Gli operatori sono passati da circa 3.000 nel 2012 a poco più di 1.000 nel 2025. Circa 60 distributori controllano oggi il 50% del mercato, mentre il restante 50% è suddiviso tra circa 950 operatori. In questo contesto competitivo, il ruolo del distributore evolve oltre la semplice fornitura di prodotto. Cresce la richiesta di servizi a valore aggiunto, capacità consulenziale e supporto alla redditività del cliente. Elementi come qualità dell’assortimento, affidabilità del servizio e competenza nella gestione del conto economico diventano centrali.

Cattel si inserisce in questo scenario con un modello orientato a qualità del servizio, tecnologia, assistenza post-vendita rapida ed efficace e miglioramento continuo, rafforzando la propria credibilità nel mercato della ristorazione professionale del Nord Italia.