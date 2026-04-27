Irene Rizzoli nuova vicepresidente di Italia del Gusto

Irene Rizzoli, amministratore delegato di Delicius Rizzoli Spa, entra nella vicepresidenza di Italia del Gusto, il primo consorzio privato di imprese italiane del settore alimentare e vinicolo fondato nel 2006 da Giovanni Rana. La nomina è arrivata nell’ambito del rinnovo del board, che ha confermato Giacomo Ponti, presidente di Ponti Spa, alla presidenza, affiancato dai vicepresidenti Alberto Auricchio, amministratore delegato di Gennaro Auricchio Spa, e, appunto, dalla stessa Rizzoli.

La nuova vicepresidente di Italia del Gusto, Irene Rizzoli

Oggi, ricordiamo, Italia del Gusto rappresenta 30 aziende attive in 38 categorie merceologiche, per un fatturato aggregato di circa 22 miliardi di euro e oltre 53mila dipendenti. La missione del Consorzio è supportare le imprese consorziate nel rafforzamento della competitività sui mercati internazionali attraverso attività di marketing, promozione e comunicazione, partecipazione a fiere di settore e sviluppo di partnership e sinergie commerciali e logistiche.

Tra i marchi associati figurano Amadori, Amica Chips, Auricchio, Barilla, Bauli, Bonomelli, Caffè Borbone, Cannamela, Cirio, Citterio, Gruppo Colussi, Delicius, Fabbri, Filippo Berio, Medusa, Molino Spadoni, Novi, Noberasco, Orogel, PanPiuma, Parmalat, Parmareggio, Piadina Loriana, Polenta Valsugana, Ponti, Rana, Rio Mare, Riso Gallo, Sammontana Italia, San Benedetto, Santa Rosa, Urbani Tartufi, Valfrutta, Valsoia, Vecchia Romagna e Terra Moretti Vino.