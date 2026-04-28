Indicazioni Geografiche, Flavio Innocenzi confermato nel board europeo di oriGIn Ee

Il direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Flavio Innocenzi, è stato rieletto nel board di oriGIn EU, l’alleanza che riunisce oltre 250 gruppi di Indicazioni Geografiche europee. L’organizzazione rappresenta Dop e Igp a livello internazionale con l’obiettivo di rafforzarne tutela, riconoscimento politico e valorizzazione nei mercati globali. Nel corso dell’Assemblea Generale, svoltasi a Bruxelles il 23 aprile, è stata ribadita la necessità di considerare le Indicazioni Geografiche una leva strategica per lo sviluppo sostenibile dei territori europei.

Flavio Innocenzi rieletto nel board oriGIn EU

Il sistema IG conta oggi oltre 4.051 prodotti riconosciuti nell’Unione Europea, con un ruolo centrale nella definizione delle politiche agroalimentari e nella protezione delle produzioni tipiche. L’Italia si conferma primo Paese europeo con 897 Indicazioni Geografiche e un valore alla produzione pari a 20,7 miliardi di euro (Rapporto Ismea-Qualivita 2025). Il nuovo mandato del board sarà orientato al rafforzamento del coordinamento tra Paesi membri per consolidare la tutela internazionale e valorizzare la diversità produttiva come risorsa economica e culturale.