Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 28 aprile 2026  | aggiornato alle 15:11 | 118878 articoli pubblicati

Castel Firmian
ROS
ROS

nomina

Indicazioni Geografiche, Flavio Innocenzi confermato nel board europeo di oriGIn Ee

Flavio Innocenzi confermato nel board di oriGIn EU. La rielezione rafforza il ruolo italiano nel sistema europeo delle Indicazioni Geografiche, tra tutela delle Dop, sviluppo territoriale e nuove strategie comunitarie

 
28 aprile 2026 | 14:32

Indicazioni Geografiche, Flavio Innocenzi confermato nel board europeo di oriGIn Ee

Flavio Innocenzi confermato nel board di oriGIn EU. La rielezione rafforza il ruolo italiano nel sistema europeo delle Indicazioni Geografiche, tra tutela delle Dop, sviluppo territoriale e nuove strategie comunitarie

28 aprile 2026 | 14:32
 

Il direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Flavio Innocenzi, è stato rieletto nel board di oriGIn EU, l’alleanza che riunisce oltre 250 gruppi di Indicazioni Geografiche europee. L’organizzazione rappresenta Dop e Igp a livello internazionale con l’obiettivo di rafforzarne tutela, riconoscimento politico e valorizzazione nei mercati globali. Nel corso dell’Assemblea Generale, svoltasi a Bruxelles il 23 aprile, è stata ribadita la necessità di considerare le Indicazioni Geografiche una leva strategica per lo sviluppo sostenibile dei territori europei.

innocenzi

Flavio Innocenzi rieletto nel board oriGIn EU

Il sistema IG conta oggi oltre 4.051 prodotti riconosciuti nell’Unione Europea, con un ruolo centrale nella definizione delle politiche agroalimentari e nella protezione delle produzioni tipiche. L’Italia si conferma primo Paese europeo con 897 Indicazioni Geografiche e un valore alla produzione pari a 20,7 miliardi di euro (Rapporto Ismea-Qualivita 2025). Il nuovo mandato del board sarà orientato al rafforzamento del coordinamento tra Paesi membri per consolidare la tutela internazionale e valorizzare la diversità produttiva come risorsa economica e culturale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
oriGIn EU Flavio Innocenzi Dop Igp Indicazioni Geografiche Asiago agroalimentare Europa Consorzi di tutela Made in Italy
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Julius Meiln
Serena Wines
Caviar Import
Gastronomia Emiliana
ROS
Julius Meiln
Serena Wines
Caviar Import
Gastronomia Emiliana
Best Wine Stars
Salomon

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026