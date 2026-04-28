Italia sempre meta dei matrimoni Usa, ma le guerre minacciano il wedding tourism

Le tensioni geopolitiche tornano a riflettersi anche sul turismo ad alta spesa. Tra i comparti più esposti c’è il wedding tourism, segmento che in Italia muove flussi rilevanti e che guarda con particolare attenzione al mercato statunitense, da cui proviene circa un terzo del valore complessivo del settore. Secondo una rilevazione dell’Osservatorio Italiano Destination Wedding Tourism di Jfc, gli effetti del conflitto in Medio Oriente potrebbero avere ripercussioni significative sulla domanda americana, incidendo non solo sulle scelte di destinazione, ma anche sulla programmazione degli eventi.

Crisi globale e wedding tourism: i matrimoni in Italia rischiano di rallentare

Il mercato Usa e il rischio frenata

«Il mercato americano rappresenta una componente strategica per il wedding tourism italiano e capire come le crisi internazionali influenzino questi flussi è oggi fondamentale», osserva Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e direttore dell’Osservatorio. Secondo l’analisi, prima dell’aggravarsi dello scenario internazionale era prevista per il 2026 una flessione del fatturato contenuta, pari al 4,2%. Dopo il conflitto, però, il rischio stimato è ben più rilevante: una contrazione del 43,2%, con il valore del segmento che potrebbe scendere da oltre 486 milioni di euro registrati nel 2025 a circa 276 milioni. Un ridimensionamento che riguarderebbe un comparto che lo scorso anno ha generato 5.102 matrimoni di coppie americane in Italia, con oltre 353mila arrivi e più di 1,3 milioni di presenze turistiche.

L’Italia resta attrattiva per gli sposi americani

Nonostante le incertezze, l’interesse per l’Italia non viene meno. Restano centrali le location di pregio, con le ville che rappresentano la scelta principale nel 52,1% dei casi. Tra le destinazioni più richieste si confermano Toscana, Puglia e Costiera Amalfitana, mentre la Sicilia continua a rafforzare il proprio posizionamento. Proprio l’isola, secondo gli operatori, potrebbe registrare nel 2026 le performance migliori, con una crescita stimata dell’11,1%, seguita da altre destinazioni in progresso moderato. Segnali meno dinamici, invece, per il lago di Como e per la Liguria.

Wedding planner e modelli di domanda

L’indagine evidenzia che il 58,3% dei wedding specialist americani già opera sul mercato italiano o intende svilupparlo. Ciascuno ha organizzato mediamente 11 matrimoni in Italia nel 2025. Tra chi ancora non propone il nostro Paese ai clienti, pesano soprattutto due fattori: l’assenza di richieste specifiche e la mancanza di partnership operative sul territorio. Sul fronte delle formule, prevalgono i matrimoni simbolici, seguiti da cerimonie civili e religiose. La maggior parte degli eventi coinvolge tra 50 e 100 invitati, mentre la permanenza media si conferma elevata: 3,7 notti per gli ospiti e quasi sei per gli sposi.

Un comparto che guarda anche all’enogastronomia

Il wedding tourism resta un segmento che va oltre l’evento in sé e coinvolge ospitalità, ristorazione, banqueting e filiere territoriali. Per molte destinazioni italiane rappresenta infatti un indotto importante anche per il turismo food, legato a esperienze gastronomiche, vini e produzioni identitarie. Per questo le oscillazioni della domanda internazionale vengono osservate con attenzione da tutto il sistema.