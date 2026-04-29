1° maggio a tavola: i prezzi di fave e pecorino restano sotto controllo

Alla soglia delle tradizionali scampagnate del 1° maggio, il mercato all’ingrosso di fave e pecorino non mostra variazioni significative rispetto alle settimane precedenti. Le rilevazioni elaborate da Bmti per ANSA descrivono un quadro complessivamente stabile, in linea con una stagionalità che non ha registrato tensioni particolari nella domanda.

Fave e pecorino, equilibrio dei prezzi alla vigilia del 1° maggio

Pecorino, produzione regolare e export più debole

Il pecorino stagionato 8 mesi si colloca oggi attorno agli 11,08 euro/kg, con una dinamica dei prezzi sostanzialmente piatta nei primi mesi del 2026. Il dato riflette un incremento della produzione e un rallentamento delle esportazioni, che hanno inciso sulla capacità del mercato di sostenere quotazioni più elevate. Lo scorso anno le spedizioni verso l’estero hanno evidenziato una flessione, con un calo complessivo sia in volume sia in valore. Il mercato statunitense, pur in riduzione, resta centrale per la filiera, assorbendo circa il 55% dell’export del comparto.

Fave, equilibrio tra offerta e consumo

Sul fronte delle fave la situazione appare altrettanto stabile. Secondo i dati della Rete Italmercati, il prezzo medio all’ingrosso si attesta questa settimana su 1,48 euro/kg, in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La campagna produttiva regolare ha contribuito a mantenere un equilibrio tra offerta e domanda, senza particolari effetti legati all’andamento climatico. La qualità del prodotto resta tuttavia variabile in base alle aree di provenienza, con fasi di raccolta differenziate tra Sud e Centro-Nord.