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mercoledì 29 aprile 2026  | aggiornato alle 16:53 | 118916 articoli pubblicati

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decisione finale

Import riso a dazio zero: il Parlamento europeo conferma la soglia del 45%

Il Parlamento Ue conferma il sistema di preferenze generalizzate senza modifiche sulla clausola di salvaguardia del riso. La filiera italiana critica la soglia del 45% che limita la protezione del mercato europeo

 
29 aprile 2026 | 13:24

Import riso a dazio zero: il Parlamento europeo conferma la soglia del 45%

Il Parlamento Ue conferma il sistema di preferenze generalizzate senza modifiche sulla clausola di salvaguardia del riso. La filiera italiana critica la soglia del 45% che limita la protezione del mercato europeo

29 aprile 2026 | 13:24
 

L’Europarlamento ha approvato in via definitiva il regolamento sul sistema di preferenze generalizzate (SPG), il meccanismo che regola le agevolazioni tariffarie per i Paesi meno avanzati. Il testo, valido per i prossimi dieci anni, è stato confermato senza modifiche alla soglia della clausola di salvaguardia sul riso, punto centrale del confronto tra istituzioni e filiera agricola europea. La misura consente il mantenimento di un regime di importazioni a dazio zero, subordinato però a una condizione difficilmente attivabile: l’aumento dei flussi deve superare il 45% rispetto alla media degli ultimi dieci anni.

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Secondo le elaborazioni delle organizzazioni di settore, il volume potenziale di ingresso a dazio zero si attesterebbe su circa 562mila tonnellate annue, a fronte di una soglia considerata sostenibile dalla filiera europea di circa 200mila tonnellate. La struttura della clausola, definita da più parti come poco incisiva, rende complesso il ripristino automatico dei dazi anche in presenza di forti squilibri di mercato. L’effetto è quello di una continuità nei flussi commerciali dai principali Paesi esportatori, tra cui Cambogia e Myanmar, che negli ultimi anni hanno incrementato sensibilmente le spedizioni verso l’Unione europea.

Il sistema risicolo europeo, con l’Italia che rappresenta oltre il 50% della produzione comunitaria, ha espresso forte contrarietà alla soglia confermata. Per Riccardo Preve, presidente del Ferm, la decisione europea consolida un impianto già critico per il settore. Anche il direttore dell’Airi, Pietro Milani, ha sottolineato come il meccanismo riduca l’efficacia degli strumenti di tutela, rendendo di fatto difficile il rientro nei parametri di equilibrio del mercato anche in caso di forti pressioni competitive. Nel dibattito politico, il ministro Francesco Lollobrigida ha evidenziato come il sistema attuale non garantisca un’adeguata protezione a un comparto che opera in condizioni di concorrenza asimmetrica rispetto ai Paesi extra-Ue.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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