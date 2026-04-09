Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 aprile 2026  | aggiornato alle 17:25 | 118527 articoli pubblicati

Rational
ROS
ROS

vino

I vitigni del Piemonte spiegati (bene) in un libro firmato Ais

Un volume che ha organizzato i principali vitigni per caratteristiche, profili aromatici e storia, con schede pratiche pensate per lo studio e il lavoro, e uno sguardo anche su varietà meno diffuse e internazionali

 
09 aprile 2026 | 16:22

I vitigni del Piemonte spiegati (bene) in un libro firmato Ais

Un volume che ha organizzato i principali vitigni per caratteristiche, profili aromatici e storia, con schede pratiche pensate per lo studio e il lavoro, e uno sguardo anche su varietà meno diffuse e internazionali

09 aprile 2026 | 16:22
 

Il libro I Vitigni del Piemonte” nasce dentro un percorso formativo - quello di “Radici, grappoli, identità e gloria”, promosso da Ais (Associazione italiana sommelier) Piemonte - ma riesce a staccarsene, diventando uno strumento autonomo, pensato per essere usato tanto nello studio quanto nel lavoro quotidiano.

vitigni del piemonte

La copertina del libro “I Vitigni del Piemonte”

Il volume evita la forma enciclopedica e punta su una selezione ragionata dei vitigni più rappresentativi, organizzata in vitigni a bacca nera e vitigni a bacca bianca. Cambia il colore, non cambia il metodo: ogni varietà viene affrontata attraverso l’identità aromatica, i tratti agronomici e il contesto storico-documentale. È qui che il libro trova il suo equilibrio migliore, tenendo insieme analisi e racconto senza cadere nel tecnicismo fine a sé stesso.

Gli autori - Roberto Marro, Matteo Monchiero, Maurizio Petrozziello e Stefano Raimondi - lavorano con una voce uniforme, segno di un progetto condiviso più che di una raccolta di contributi. La prefazione di Mauro Carosso chiarisce la direzione: mettere ordine in un patrimonio ampio e spesso disperso, restituendo coerenza a un sapere che in Piemonte è diffuso ma non sempre sistematizzato. Il taglio resta didattico, ma non scolastico. Le schede sono leggibili, ben organizzate, pensate per una consultazione rapida quanto per una lettura più approfondita.

A completare il quadro, due appendici che ampliano lo sguardo senza appesantire. La prima è dedicata ai vitigni minori coltivati in Piemonte: una sezione che intercetta il tema della biodiversità. La seconda introduce i principali vitigni internazionali presenti in regione, con cenni storici utili a capire come queste varietà si siano inserite nel contesto locale. Il libro è disponibile presso la sede Ais Piemonte, negli orari della segreteria, al costo di 25 euro.

Di Piera Genta

© Riproduzione riservata STAMPA

 
libro vitigni ais piemonte Roberto Marro Matteo Monchiero Maurizio Petrozziello Stefano Raimondi Mauro Carosso
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Mulino Caputo
Parmigiano Reggiano
Cinzano
Sorì
ROS
Mulino Caputo
Parmigiano Reggiano
Cinzano
Sorì
Salomon
Dr Schar

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026