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martedì 12 maggio 2026  | aggiornato alle 20:20 | 119163 articoli pubblicati

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Aeroporto di Orio al Serio, Sacbo rinnova il Cda: Sanga confermato presidente

Nel board della società che gestisce lo scalo bergamasco entrano anche i vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri. Definita inoltre la composizione del nuovo Collegio sindacale di Sacbo

 
12 maggio 2026 | 19:09

Aeroporto di Orio al Serio, Sacbo rinnova il Cda: Sanga confermato presidente

Nel board della società che gestisce lo scalo bergamasco entrano anche i vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri. Definita inoltre la composizione del nuovo Collegio sindacale di Sacbo

12 maggio 2026 | 19:09
 

Il Consiglio d’amministrazione di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio (Bg), nominato dall’assemblea del 30 aprile per il triennio 2026-2029, ha rinnovato le cariche confermando Giovanni Sanga nel ruolo di presidente con attribuzione dei relativi poteri.

Aeroporto di Bergamo, nuovo Cda Sacbo: Sanga resta alla guida per tre anni

Giovanni Sanga, confermato presidente di Sacbo

Nuovi vicepresidenti e governance Sacbo

Nominati vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri. A completare il nuovo consiglio di amministrazione Daniele Belotti, Gianpietro Benigni, Massimiliano Crespi, Stefano Gallini, Renato Redondi, Pierluigi Zaccaria e Giovanni Zambonelli, chiamati ad affiancare la governance della società.

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Definita poi anche la composizione del Collegio dei sindaci, formato da: Alberto Ribolla, presidente nominato dal ministero Economia e finanze; Beatrice Mascheretti, nominata dal ministero Infrastrutture e trasporti; Claudia Rossi, nominata di concerto da Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo; Marco Luigi Valente Margherita Molinari. Il rinnovo rafforza la continuità gestionale di Sacbo, punto di riferimento strategico per lo sviluppo dell’aeroporto di Orio al Serio e per il sistema infrastrutturale lombardo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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