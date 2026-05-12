Aeroporto di Orio al Serio, Sacbo rinnova il Cda: Sanga confermato presidente

Il Consiglio d’amministrazione di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio (Bg), nominato dall’assemblea del 30 aprile per il triennio 2026-2029, ha rinnovato le cariche confermando Giovanni Sanga nel ruolo di presidente con attribuzione dei relativi poteri.

Giovanni Sanga, confermato presidente di Sacbo

Nuovi vicepresidenti e governance Sacbo

Nominati vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri. A completare il nuovo consiglio di amministrazione Daniele Belotti, Gianpietro Benigni, Massimiliano Crespi, Stefano Gallini, Renato Redondi, Pierluigi Zaccaria e Giovanni Zambonelli, chiamati ad affiancare la governance della società.

Definita poi anche la composizione del Collegio dei sindaci, formato da: Alberto Ribolla, presidente nominato dal ministero Economia e finanze; Beatrice Mascheretti, nominata dal ministero Infrastrutture e trasporti; Claudia Rossi, nominata di concerto da Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo; Marco Luigi Valente e Margherita Molinari. Il rinnovo rafforza la continuità gestionale di Sacbo, punto di riferimento strategico per lo sviluppo dell’aeroporto di Orio al Serio e per il sistema infrastrutturale lombardo.