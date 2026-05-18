In Armenia sempre più turisti italiani: nel 2025 arrivi in crescita del 40,7%

Nel 2025 l’Armenia ha accolto 22.669 visitatori provenienti dall’Italia, registrando una crescita del 40,7% rispetto al 2024. Un aumento sostenuto sia dal rafforzamento dei collegamenti diretti con Yerevan (la capitale del Paese) sia da un’offerta turistica che negli ultimi anni ha attirato sempre più interesse grazie alla combinazione di cultura, natura, outdoor ed enogastronomia. Il trend positivo è proseguito anche nel primo trimestre del 2026, chiuso con un +18,2% di arrivi internazionali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Armenia, nel 2025 forte aumento dei visitatori italiani rispetto al 2024

Come anticipato, a incidere sulla crescita dei flussi nel Paese asiatico è stata innanzitutto una maggiore accessibilità della destinazione. Ricordiamo infatti che la capitale Yerevan è oggi collegata direttamente con diverse città italiane grazie ai voli operati da Wizz Air da Milano, Venezia, Roma, Napoli e Bari e da FlyOne Armenia da Bergamo e Roma. Una rete che ha facilitato sia i soggiorni leisure sia i viaggi di breve durata.

Parallelamente, l’Armenia ha consolidato il proprio richiamo turistico attraverso un’offerta molto diversificata. Tra i principali punti di interesse figurano i monasteri storici, come Tatev affacciato sulla gola del Vorotan, e i siti riconosciuti dall’Unesco, tra cui il monastero di Geghard e l’alta valle dell’Azat. Accanto al patrimonio culturale, il Paese, come detto, ha rafforzato anche la proposta legata al turismo attivo, con percorsi escursionistici come il Transcaucasian Trail e attività outdoor distribuite lungo tutto il territorio.

A completare il quadro anche l’interesse crescente verso la tradizione enogastronomica, legata a una delle più antiche culture vinicole del mondo. «Questa forte crescita del mercato italiano evidenzia la crescente notorietà dell’Armenia come destinazione capace di offrire opportunità di viaggio coinvolgenti, genuine e diversificate» ha dichiarato Lusine Gevorgyan, presidente del Tourism committee della Repubblica di Armenia. Registriamo una domanda sempre maggiore di esperienze di viaggio ricche di contenuto, e l’Armenia è nella posizione ideale per rispondere a questa esigenza grazie al suo ricco patrimonio culturale, alla varietà dei paesaggi naturali e alla sua accogliente ospitalità».