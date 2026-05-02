Meloni a PizzAut per il Primo Maggio: incontro con i ragazzi autistici a Monza

La visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla pizzeria PizzAut di Monza si è svolta in occasione del Primo Maggio, trasformando la giornata dedicata ai lavoratori in un momento di confronto sul tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Giorgia Meloni con i ragazzi di Pizza Aut durante la giornata del Primo Maggio

Segno di attenzione istituzionale al progetto PizzAut era arrivato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva contattato telefonicamente il fondatore Nico Acampora. Durante la conversazione, il Capo dello Stato aveva rivolto un saluto ai ragazzi e ha espresso vicinanza all’iniziativa, sottolineando l’importanza del percorso portato avanti dalla realtà dedicata all’inserimento lavorativo di giovani con disturbi dello spettro autistico

PizzAut Monza, il progetto che unisce ristorazione e inclusione

La tappa nella sede di Monza della Fondazione PizzAut ha rappresentato un’occasione per valorizzare un modello di ristorazione sociale che offre lavoro a ragazzi autistici, promuovendo autonomia e competenze professionali all’interno di una brigata di cucina strutturata. Accolta dal fondatore Nino Acampora e dai ragazzi del locale, la premier è arrivata nelle prime ore della mattina, quando il ristorante non era ancora aperto al pubblico.

Accoglienza dei ragazzi e racconto del progetto

I giovani lavoratori hanno accolto la presidente con entusiasmo, presentandosi e raccontando la propria esperienza professionale all’interno del progetto. Tra i momenti condivisi anche la preparazione di una pizza con i colori della bandiera italiana, simbolo della giornata e del lavoro di squadra. Durante l’incontro si è discusso anche del tema dell’accesso al lavoro per le persone con disabilità e delle difficoltà ancora presenti nel sistema produttivo italiano.

Nino Acampora con Giorgia Meloni

Un modello di inclusione attraverso la ristorazione

Il progetto PizzAut, nato con l’obiettivo di creare opportunità professionali per giovani nello spettro autistico, rappresenta oggi una realtà consolidata nel panorama della ristorazione sociale italiana. Il lavoro in cucina e in sala diventa uno strumento di crescita, autonomia e partecipazione attiva.