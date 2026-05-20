Confcommercio Bergamo, Luciano Patelli è il nuovo presidente

Luciano Patelli è il nuovo presidente di Confcommercio Bergamo. La nomina è arrivata nella giornata di lunedì 18 maggio da parte del consiglio direttivo riunitosi dopo l’81ª assemblea dell’associazione. Al suo fianco, Cristian Botti assume la carica di vicepresidente vicario, mentre Diego Rodeschini (presidente di Fipe Bergamo e del Gruppo Bar, caffetterie, pasticcerie di Confcommercio Bergamo) entra nel consiglio direttivo.

Luciano Patelli, nuovo presidente di Confcommercio Bergamo

Classe 1958, Patelli è un volto noto del panorama imprenditoriale bergamasco. Dal 1982 è titolare della Patelli Immobiliare, agenzia attiva da due generazioni nel settore immobiliare. All’interno di Confcommercio Bergamo vanta un lungo percorso: dal 2022 ricopriva il ruolo di vicepresidente vicario, dopo essere stato vicepresidente dal 2018. È membro del consiglio direttivo dell’associazione dal 2005 e dal 2009 è consigliere regionale di Confcommercio Lombardia. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche incarichi di rilievo in Promoberg, dove è stato presidente da maggio 2022 a maggio 2026 e vicepresidente dal 2020. In precedenza è stato presidente di Fimaa Bergamo, la Federazione italiana mediatori e agenti immobiliari, dal 2004 al 2017.

«Non posso che ringraziare il presidente Giovanni Zambonelli per il lavoro svolto e per gli anni trascorsi al suo fianco e per l’associazione che mi affida oggi - ha commentato il neopresidente. Continuerò a rappresentare Confcommercio Bergamo in continuità con quanto fatto finora, con un’attenzione sempre più alta all’associato e alle sue esigenze. La nostra sede avrà le porte sempre aperte all’ascolto e all’accoglienza di ogni esigenza degli imprenditori, con risposte puntuali ad ogni domanda. In questi anni complessi daremo sempre più voce alle istanze delle imprese, con una rappresentanza e tutela solide e forti di ogni categoria del terziario».

A completare il consiglio direttivo, Emiliano Amadei, presidente Fioristi; Luca Bonicelli, presidente Gastronomi salumieri; Alessandro Capozzi, presidente di Federalberghi Bergamo; Lorenzo Cereda, presidente Gruppo mobili e arredamento; Petronilla Frosio, presidente Gruppo ristoratori; Alessandro Riva, presidente Commercianti di preziosi - Gioiellieri e antiquari; e Giampietro Rota, presidente Grossisti vino e bevande.