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Scuola e turismo

Scuole aperte dal 31 agosto, il turismo romagnolo teme il contraccolpo

L’apertura sperimentale delle scuole elementari dal 31 agosto in Emilia-Romagna divide il territorio. A Rimini operatori turistici, bagnini e albergatori temono effetti negativi sulla stagione balneare e sul lavoro di settembre

 
25 maggio 2026 | 11:28

Scuole aperte dal 31 agosto, il turismo romagnolo teme il contraccolpo

L’apertura sperimentale delle scuole elementari dal 31 agosto in Emilia-Romagna divide il territorio. A Rimini operatori turistici, bagnini e albergatori temono effetti negativi sulla stagione balneare e sul lavoro di settembre

25 maggio 2026 | 11:28
 

La decisione della Regione Emilia-Romagna di avviare dal 31 agosto l’apertura sperimentale delle scuole primarie ha acceso il confronto tra istituzioni e comparto turistico. Il progetto, annunciato dal presidente Michele De Pascale e dall’assessora alla scuola Isabella Conti, nasce con l’obiettivo di offrire un supporto alle famiglie nei giorni precedenti all’avvio ufficiale dell’anno scolastico.

Scuole aperte dal 31 agosto, il turismo romagnolo teme il contraccolpo

La riapertura delle scuole il 31 agosto rischia di compromettere il mese di settembre per i balneari romagnoli

L’iniziativa prevede attività sportive e culturali gestite da educatori durante le prime due settimane di settembre. La partecipazione non sarà obbligatoria e il piano verrà avviato inizialmente nei comuni più grandi, con la prospettiva di una futura estensione a tutte le scuole del territorio regionale.

Turismo balneare preoccupato per la stagione di settembre

La proposta ha però sollevato critiche nel settore del turismo balneare della Riviera romagnola. Secondo diversi operatori, l’anticipo delle attività scolastiche rischierebbe di trasmettere il messaggio di una chiusura anticipata della stagione estiva, con possibili ripercussioni sulle presenze turistiche e sull’attività economica di settembre.

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Dal comparto balneare riminese viene sottolineato come il calendario scolastico sia storicamente collegato all’andamento della stagione turistica, soprattutto per le famiglie provenienti dall’Emilia-Romagna. Viene inoltre evidenziata la contraddizione tra l’obiettivo di destagionalizzare il turismo e una misura che potrebbe ridurre il periodo di maggiore affluenza nelle località costiere.

Albergatori contrari alle modifiche del calendario scolastico

Posizione critica anche da parte degli albergatori della Riviera. Dal settore alberghiero emerge la richiesta di mantenere invariato il calendario scolastico, ritenuto un elemento centrale per garantire continuità alle attività turistiche nel mese di settembre.

Scuole aperte dal 31 agosto, il turismo romagnolo teme il contraccolpo

Con la riapertura delle scuole a fine agosto, rischio di gravi perdite per il settore turistico rimagnolo

Secondo gli operatori turistici, la stagione estiva rappresenta ancora una componente fondamentale per l’economia locale e qualsiasi modifica alle tempistiche scolastiche potrebbe influire sull’organizzazione delle vacanze delle famiglie e sulla durata complessiva della stagione balneare.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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