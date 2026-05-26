Fondazione Qualivita, Cesare Mazzetti confermato presidente

Cesare Mazzetti è stato confermato presidente della Fondazione Qualivita. La decisione è arrivata dopo la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione da parte dell’assemblea dei soci fondatori della fondazione per la valorizzazione del comparto dei prodotti Dop, Igp e Stg, composta da Origin Italia, Csqa Certificazioni, Rina Agrifood e Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Il nuovo CdA resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2028. Nella successiva riunione del Consiglio è stato inoltre confermato Pietro Bonato nel ruolo di vicepresidente.

Cesare Mazzetti resta alla guida della Fondazione Qualivita

Tra le novità del nuovo organo di governo figura l’ingresso di Maurizio Fatarella, direttore generale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Completano il Consiglio Stefano Fontana, direttore del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop; Cesare Baldrighi, presidente di Origin Italia; Enrico De Micheli, amministratore delegato di Rina Agrifood; Maria Chiara Ferrarese, direttrice generale e amministratrice delegata di Csqa Certificazioni; Mario Toscani di Rina Agrifood; Michele Sciscioli, amministratore delegato dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato; oltre agli stessi Cesare Mazzetti e Pietro Bonato.

La riunione del Consiglio di amministrazione è stata anche l’occasione per un confronto con il direttore della Fondazione Qualivita, Mauro Rosati, e con il presidente del Comitato scientifico, Paolo De Castro, sulle principali linee di sviluppo dell’ente nei prossimi anni. In questo contesto saranno individuati anche i nuovi componenti del Comitato scientifico, chiamato a supportare il sistema italiano delle Dop e Igp. Tra i temi affrontati figurano i progetti dedicati al Turismo Dop e il tour nazionale dei Seminari Dop, iniziative orientate a rafforzare il legame tra cultura, filiere Dop Igp e valorizzazione dei territori. Il confronto ha inoltre riguardato le prospettive legate all’applicazione dell’intelligenza artificiale alle filiere Dop Igp, con l’obiettivo di favorire nuovi processi di conoscenza, innovazione e promozione del sistema italiano delle Indicazioni geografiche.

«Viviamo una fase di profonde trasformazioni, segnata da instabilità geopolitiche, cambiamenti economici e sociali, ma anche da grandi opportunità legate all’innovazione e alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale - ha sottolineato il presidente Mazzetti. In questo scenario cresce sempre di più il bisogno di una visione capace di mettere in relazione istituti scientifici, enti pubblici, imprese e filiere produttive, costruendo percorsi condivisi di conoscenza e sviluppo. È proprio in questa direzione che il ruolo di Fondazione Qualivita si rafforza ulteriormente, come luogo di elaborazione culturale e scientifica, capace di offrire strumenti, riflessioni e strategie per il futuro del sistema delle Indicazioni geografiche. Un lavoro che nasce dal confronto continuo fra istituzioni, Consorzi di tutela, imprese ed esperti, con l’obiettivo di valorizzare e accompagnare l’evoluzione delle Dop e Igp italiane e internazionali. Sono onorato di poter guidare un Consiglio di amministrazione coeso, competente e animato da grande entusiasmo, composto da figure di comprovata esperienza e forte sensibilità verso le sfide future del comparto».