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28 maggio

Hamburger Day, Burger King amplia la linea Bacon King e lancia la versione Compact

Burger King Italia lancia il nuovo Bacon King Compact in occasione dell’Hamburger Day (28 maggio). La ricetta resta fedele all’originale, ma cambia il formato, pensato per consumi più rapidi e accessibili

 
26 maggio 2026 | 16:49

Hamburger Day, Burger King amplia la linea Bacon King e lancia la versione Compact

Burger King Italia lancia il nuovo Bacon King Compact in occasione dell’Hamburger Day (28 maggio). La ricetta resta fedele all’originale, ma cambia il formato, pensato per consumi più rapidi e accessibili

26 maggio 2026 | 16:49
 

In occasione dell’Hamburger Day, Burger King Italia introduce nel mercato italiano il nuovo Bacon King Compact, versione ridotta di uno dei panini più riconoscibili della catena. L’operazione si inserisce in una strategia che guarda a un consumo sempre più trasversale, dove il formato assume un ruolo centrale tanto quanto la ricetta. L’obiettivo dichiarato è mantenere intatta l’identità del prodotto originale offrendo però una soluzione più contenuta nelle dimensioni e pensata per momenti di consumo differenti.

Hamburger Day Burger King amplia la linea Bacon King e lancia la versione Compact

Bacon King Compact: lancio e promozione per l'Hamburger Day

La struttura del panino resta fedele alla linea Bacon King. Al centro ci sono la carne cotta alla griglia, il bacon croccante e il doppio cheddar fuso, accompagnati da ketchup e maionese. La novità riguarda soprattutto il pane: per questa versione Burger King introduce un soffice bun al sesamo, elemento finora inedito all’interno della famiglia Bacon King. Il nuovo formato Compact si aggiunge così a una gamma già articolata che comprende la versione classica di manzo, le varianti chicken, plant-based e il Bacon King 3.0.

L’idea è quella di intercettare una fascia di consumo più ampia, legata anche a pause rapide e consumazioni meno strutturate rispetto al classico menu completo. Negli ultimi anni molte catene internazionali hanno iniziato a lavorare su prodotti dalle dimensioni più compatte senza modificare il profilo gustativo delle referenze principali. Una scelta che risponde a nuove abitudini di consumo, sempre più frammentate durante la giornata, e a una domanda crescente di prodotti percepiti come più accessibili, sia nel prezzo sia nella quantità.

Il Bacon King Compact sembra muoversi proprio in questa direzione: mantenere riconoscibilità e gusto del prodotto originale, ma con una formula più immediata.

Per accompagnare il lancio del nuovo panino, Burger King Italia ha annunciato una promozione valida per la giornata del 28 maggio nei ristoranti aderenti e nei King Drive. Il Bacon King Compact sarà proposto al prezzo di 2,99 euro, con disponibilità limitata a un panino per scontrino. L’iniziativa punta a sfruttare la ricorrenza dell’Hamburger Day, appuntamento che cade proprio il 28 maggio e ormai diventato occasione commerciale per gran parte delle principali catene internazionali del settore quick service.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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