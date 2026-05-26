Successo per Assaggi 2026: affluenza da record e più operatori da Italia ed estero

Si è conclusa con un’affluenza senza precedenti e un significativo incremento di operatori locali, nazionali e internazionali la quinta edizione di Assaggi - Salone dell’enogastronomia laziale, ospitata nello storico Complesso di Santa Maria in Gradi a Viterbo. La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio Rieti-Viterbo, ha confermato il proprio ruolo di vetrina dedicata alle produzioni agroalimentari del territorio. A caratterizzare l’edizione 2026 sono stati anche i numeri del programma: 9 showcooking, 17 eventi e laboratori didattici a tema enogastronomico e 10 appuntamenti tra talk istituzionali, convegni scientifici e percorsi sensoriali.

Assaggi 2026 ha chiuso con numeri da record

«La fantastica edizione di quest'anno - ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Domenico Merlani - conferma il valore strategico di Assaggi. Desidero esprimere la mia più profonda soddisfazione per il successo di un'iniziativa che è il frutto di una solida ed esemplare rete istituzionale e della fiducia accordataci dai tantissimi espositori e operatori del settore, che rappresentano il cuore pulsante di questo comparto». Sulla stessa linea anche il segretario generale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Francesco Monzillo: «Assaggi ha dimostrato la capacità unica di fondere la valorizzazione del ricchissimo patrimonio enogastronomico del Lazio con il turismo esperienziale offrendo ai visitatori un viaggio autentico nei sapori e nella storia».

Uno degli aspetti centrali della manifestazione è stato il programma culturale e didattico sviluppato insieme a Slow Food Viterbo e Tuscia. I 17 laboratori e incontri guidati dedicati alla biodiversità agroalimentare hanno proposto approfondimenti sui prodotti del territorio e percorsi di degustazione. Tra i protagonisti Carlo Zucchetti, conosciuto come “l’Enogastronomo con il Cappello”, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta dei vini vulcanici ed etruschi e dei distillati locali. Ampio spazio è stato riservato anche alla cucina dal vivo. I 9 showcooking hanno visto per la prima volta la partecipazione di Apci Lazio (Associazione professionale cuochi italiani). Nell’area dedicata si sono alternati cuochi e ristoratori coordinati da Francesca Rocchi, presidente di Slow Food Roma, impegnati nella valorizzazione delle materie prime laziali. Tra gli ospiti anche Claudio Amendola, affiancato dal cuoco del ristorante Frezza, e Giorgione.

Accanto agli eventi gastronomici, come detto, il calendario ha incluso 10 appuntamenti collaterali che hanno affrontato temi diversi, dai seminari scientifici sulla sostenibilità ittica promossi dall’Università della Tuscia ai laboratori tecnici del Crea. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai Progetti Speciali di Assaggi 2026 e agli spazi dell’Università degli Studi della Tuscia, dove sono stati presentati nuovi progetti agro-eno-alimentari sviluppati dall’ateneo. Il Salone ha inoltre ospitato sei realtà dedicate ad attività e contenuti interattivi, con iniziative che hanno spaziato dal gioco di ruolo con degustazione narrativa ai temi della sostenibilità alimentare, dal turismo enogastronomico alla formazione degli operatori del settore, senza dimenticare un approfondimento dedicato ai mieli del Lazio. Presente anche lo stand del Comitato per la promozione dell’Imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Rieti Viterbo.

La manifestazione ha coinvolto anche il territorio attraverso gli appuntamenti di “Fuori Assaggi” e le visite guidate di “Assaggi di città”, estendendo le attività oltre gli spazi del Complesso di Santa Maria in Gradi e coinvolgendo il contesto urbano. L’edizione 2026 ha confermato così il ruolo di Assaggi come appuntamento di riferimento per Viterbo e per il comparto agroalimentare regionale. Numerosa anche la partecipazione degli operatori del settore food & beverage, che hanno avuto l’opportunità di incontrare gli espositori presenti e avviare nuovi contatti professionali.