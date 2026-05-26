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Vino, olio e birra artigianale: torna il Premio Mediterraneo Packaging

Il Premio Mediterraneo Packaging riparte dopo dodici edizioni. Nasce il riconoscimento “Bello e Buono”, con focus su sostenibilità, filiera e coerenza tra design, contenuto e impatto ambientale. Date ancora da annunciare

 
26 maggio 2026 | 12:58

Vino, olio e birra artigianale: torna il Premio Mediterraneo Packaging

Il Premio Mediterraneo Packaging riparte dopo dodici edizioni. Nasce il riconoscimento “Bello e Buono”, con focus su sostenibilità, filiera e coerenza tra design, contenuto e impatto ambientale. Date ancora da annunciare

26 maggio 2026 | 12:58
 

Dopo dodici edizioni e una fase di sospensione, il Premio Mediterraneo Packaging torna nel panorama del design applicato al beverage con un’impostazione aggiornata. Il progetto, promosso dalla redazione di EGNews, riparte con una revisione del regolamento e un ampliamento dei criteri di valutazione. La nuova edizione segna un cambio di prospettiva: il packaging non viene più considerato soltanto come elemento estetico, ma come parte integrante della narrazione del prodotto e della sua filiera. Le date ufficiali della nuova edizione e il regolamento aggiornato saranno presentati nelle prossime settimane. Il premio si prepara così a rientrare nel circuito delle iniziative dedicate al packaging beverage con un’impostazione più orientata alla sostenibilità e alla coerenza progettuale.

Vino, olio e birra artigianale: torna il Premio Mediterraneo Packaging rinnovato

Il Premio Mediterraneo Packaging torna nel panorama del design applicato al beverage con un’impostazione aggiornata

La principale novità è l’introduzione del premio “Bello e Buono”, pensato per valutare la coerenza tra contenuto e contenitore. L’obiettivo è superare la distinzione tra estetica e qualità del prodotto, ponendo l’accento sulla loro relazione. Il concorso continuerà a coinvolgere quattro comparti del Mediterraneo: vino, olio extravergine di oliva, distillati e birre artigianali. Il principio guida diventa la corrispondenza tra identità visiva e valore enogastronomico.

Nel nuovo regolamento, sviluppato con il supporto di realtà accademiche e centri di ricerca, la sostenibilità assume un ruolo centrale. Il premio introduce parametri legati all’impatto ambientale dei materiali e dei processi produttivi. Verranno considerati elementi come l’utilizzo di vetro alleggerito, tappi a ridotto impatto ambientale, carte riciclate e soluzioni di filiera orientate alla riduzione degli sprechi. L’attenzione si estende anche alla fase distributiva e alla tracciabilità delle scelte produttive.

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«Abbiamo sentito il bisogno di riaccendere i motori perché il settore ha bisogno di una vetrina che sappia leggere queste nuove tendenze», spiegano dalla redazione di EGNews prima di concludere: «Vogliamo premiare chi ha il coraggio di innovare senza tradire la qualità intrinseca del prodotto».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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