Ristoratori “messaggeri” della Dieta mediterranea: nasce la rete con targa e menu dedicati

Nel rapporto tra ristorazione e salute si inserisce un’iniziativa che prova a trasformare il ruolo del ristoratore in una figura di mediazione culturale oltre che gastronomica. L’idea è quella di riconoscere i locali aderenti come “Messaggeri della Dieta Mediterranea”, attraverso una rete nazionale accompagnata da una targa identificativa e da un percorso di adesione a specifiche linee guida. L’iniziativa nasce dal patto per la salute promosso dall’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea, con il coinvolgimento del mondo della ristorazione e di diversi enti scientifici e accademici. I primi ristoranti coinvolti, provenienti da Campania, Puglia e Basilicata, hanno ricevuto il riconoscimento nel corso di un evento ospitato alla Reggia di Caserta.

Dieta Mediterranea, ristoranti italiani nella nuova rete tra salute, territorio e formazione

Al centro del progetto c’è la costruzione di una rete nazionale di ristoratori che aderiscono a un modello alimentare condiviso. L’Osservatorio, insieme a realtà scientifiche e universitarie, ha definito un sistema di supporto che affianca i locali nella costruzione dei menu e nella selezione delle materie prime. «Il ristoratore esprime la volontà di adottare i menu elaborati e sviluppati dall’Osservatorio, d’intesa con il C.R.E.A e il Dipartimento di Scienze e chimica degli alimenti dell’Università Vanvitelli» ha spiegato Vito Amendolara, presidente dell’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea. I menu vengono aggiornati periodicamente e costruiti seguendo criteri legati a stagionalità, prodotti locali, tecniche di cottura e riduzione degli sprechi. L’obiettivo dichiarato è quello di accompagnare il cliente in un percorso di maggiore consapevolezza, attraverso un’offerta gastronomica che non si limita alla composizione del piatto ma include anche una narrazione del territorio e delle materie prime.

Tra gli elementi centrali del progetto c’è il cosiddetto “menu narrante”, pensato come strumento di mediazione tra cucina e consumatore. Non si tratta soltanto di una proposta gastronomica, ma di un dispositivo che collega il piatto alla sua origine, alle tecniche di preparazione e al contesto culturale. I ristoratori aderenti ricevono una targa identificativa da esporre nel locale e possono contare su un supporto formativo dedicato alla costruzione dei menu. L’iniziativa si inserisce in un percorso che punta a rafforzare il legame tra ristorazione, educazione alimentare e valorizzazione delle filiere locali.

Nel progetto viene ribadita una distinzione chiave: la Dieta Mediterranea non viene intesa come schema dietetico rigido, ma come modello alimentare e culturale. Un sistema riconosciuto anche dall’Unesco come patrimonio immateriale, che include dimensioni sociali, territoriali e relazionali oltre a quelle nutrizionali. «Dieta Mediterranea non esiste come ‘dieta’, ma come modello alimentare ed è uno stile di vita» ha sottolineato Amendolara, richiamando il concetto di qualità della vita legato alla convivialità e al rapporto con il territorio.

L’iniziativa punta a costruire una rete stabile di ristoranti che diventino punti di riferimento per la promozione di un modello alimentare condiviso. Il progetto si inserisce in una più ampia riflessione sul ruolo della ristorazione contemporanea, sempre più chiamata a confrontarsi con temi legati alla sostenibilità, alla salute e alla trasparenza dell’offerta.