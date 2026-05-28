Norovirus, richiamato lotto di ostriche della Sardegna ritirato dal mercato

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di ostriche concave della Sardegna (Crassostrea gigas) a marchio L’Acquachiara, provvedimento avviato direttamente dall’azienda produttrice. Il richiamo riguarda una partita commercializzata in cassette di legno e diffusa attraverso i canali di distribuzione alimentare. Secondo quanto riportato nella comunicazione ufficiale, il provvedimento è stato attivato a seguito di un controllo analitico che ha evidenziato una non conformità microbiologica. Il lotto interessato è il 26-B1885, riconducibile allo stabilimento identificato dal marchio IT 560 CSM UE, situato in via Orti Ovest 1 a Chioggia, in provincia di Venezia, dove opera la società L’Acquachiara Srl.

Ostriche della Sardegna richiamate per norovirus

L’azienda ha diffuso una comunicazione precauzionale invitando a non consumare i prodotti appartenenti al lotto segnalato e a restituirli al punto vendita d’acquisto. La misura rientra nelle procedure ordinarie di gestione del rischio alimentare e tracciabilità della filiera. Alla base del richiamo vi è la rilevazione della presenza di norovirus oltre i limiti consentiti dalla normativa, individuata durante un campionamento ufficiale. Si tratta di un agente virale tra i più comuni responsabili di gastroenteriti acute non batteriche, particolarmente insidioso perché non altera aspetto, odore o sapore degli alimenti. Come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, il periodo di incubazione dell’infezione varia generalmente tra le 12 e le 48 ore, con una durata complessiva dei sintomi che può estendersi fino a 60 ore. Il quadro clinico tipico comprende nausea, vomito, diarrea acquosa e crampi addominali, talvolta accompagnati da lieve febbre, con evoluzione nella maggior parte dei casi autolimitante.

Il richiamo è stato diffuso a scopo precauzionale e rientra nelle misure di tutela della salute pubblica previste dalla normativa vigente. Ai consumatori che avessero acquistato il prodotto viene raccomandata la non consumazione del lotto interessato e la restituzione presso il punto vendita. La gestione del caso si inserisce nel più ampio sistema di controllo della filiera dei molluschi bivalvi, settore particolarmente sensibile per la possibile contaminazione virale legata all’ambiente di allevamento e depurazione.