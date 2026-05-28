Scuole, più frutta e verdura in classe: il nuovo piano da 14 milioni di euro

Il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha pubblicato il nuovo bando del programma “Frutta e verdura nelle scuole” per l’anno scolastico 2026/2027, con una dotazione complessiva di 14 milioni di euro. L’obiettivo è promuovere una corretta educazione alimentare tra gli alunni delle scuole primarie, favorendo il consumo di prodotti freschi e di qualità fin dall’inizio dell’anno scolastico. Il bando è stato pubblicato in anticipo rispetto alle precedenti edizioni, permettendo così l’avvio del programma già dal mese di settembre. Una scelta che punta a valorizzare la stagionalità dei prodotti ortofrutticoli e a rafforzare il legame tra scuola, territorio e alimentazione consapevole.

Frutta e verdura gratuita nelle Scuole primarie per l’anno scolastico 2026/2027

Prodotti biologici, Dop e Igp al centro del progetto scolastico

Il programma, promosso dall’Unione europea, prevede la distribuzione gratuita di frutta e verdura fresca nelle scuole, accompagnata da attività educative rivolte a studenti, famiglie e insegnanti. Rispetto agli anni precedenti, vengono rafforzate le modalità di distribuzione direttamente in classe, per incentivare il consumo quotidiano di ortofrutta. Grande attenzione viene riservata anche alla qualità certificata e alla sostenibilità ambientale. Il bando introduce infatti quote minime obbligatorie di prodotti biologici, Dop, Igp e di provenienza territoriale, premiando i progetti che valorizzano maggiormente le eccellenze locali. «Con questo bando - ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida - garantiamo agli studenti la possibilità di beneficiare del programma fin dal primo giorno di scuola, promuovendo una corretta alimentazione attraverso prodotti freschi e di qualità legati ai territori. Educare le nuove generazioni a mangiare bene significa investire nella loro salute e nella cultura del buon cibo».

Scadenze e destinatari del bando Masaf 2026/2027

Possono partecipare al bando produttori del settore ortofrutticolo, fornitori e distributori, anche in forma associata. Le domande dovranno essere presentate entro il 6 luglio 2026 alle ore 12.00.