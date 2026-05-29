Piselli gialli e arachidi, salgono i prezzi sui mercati agricoli

I prezzi dei piselli gialli in Canada continuano a salire dopo la decisione della Cina di eliminare i dazi del 100% sui prodotti canadesi, mentre le arachidi statunitensi hanno interrotto il trend ribassista che durava dall’inizio del 2025. È quanto emerge dalle ultime analisi di Areté.

Prezzi in rialzo per piselli gialli e arachidi

Piselli, prezzi in aumento dopo la rimozione dei dazi cinesi

Come detto, secondo Areté, le quotazioni dei piselli gialli in Canada sono aumentate del 19% dopo l’annuncio del 16 gennaio con cui la Cina ha comunicato la rimozione dei dazi del 100% sui prodotti canadesi. Nonostante un’offerta abbondante sul mercato canadese e un contesto internazionale ben rifornito, la domanda continua a sostenere le quotazioni, che restano superiori ai livelli registrati all’inizio della campagna commerciale. Dopo diversi mesi caratterizzati da volumi cumulati inferiori rispetto alla campagna 2024/25, a marzo si è registrata un’inversione di tendenza con una crescita del 4%. Alla luce di questa dinamica, l’Aafc (Agriculture and agri-food Canada) ha rivisto al rialzo le previsioni di export per la campagna in corso, portandole da 2,5 a 2,6 milioni di tonnellate, pari a un incremento del 4%.

Arachidi, stop alla fase deflattiva

Le arachidi Usa Runner 40/50 hanno invece segnato un aumento del 4% dopo aver raggiunto a gennaio 2026 i livelli più bassi dal dicembre 2018. Secondo le analisi di Areté, il rialzo è legato soprattutto alle aspettative di una produzione statunitense 2026/27 inferiore rispetto a quella della campagna attuale, in un contesto caratterizzato anche da una minore disponibilità di prodotto proveniente dall’Argentina. Le prime stime diffuse dall’Usda indicano una produzione statunitense di circa 2,7 milioni di tonnellate per la campagna 2026/27, in calo del 16% rispetto al record della campagna 2025/26. La flessione sarebbe dovuta principalmente alla riduzione delle superfici coltivate, anch’essa stimata al 16%, mentre le rese dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili (-0,5%). A compensare in parte il calo produttivo contribuiscono le scorte iniziali record accumulate nella campagna corrente, favorite dalla debolezza della domanda. Per questo motivo, l’offerta complessiva prevista per il 2026/27 risulterebbe pressoché allineata a quella del 2025/26, salvo eventuali peggioramenti produttivi legati all’andamento meteorologico. Resta infatti aperta l’incognita della siccità. Le semine sono ancora in corso e, secondo quanto riportato da Areté, all’inizio di maggio quasi il 100% delle aree statunitensi dedicate alla coltivazione delle arachidi risultava interessato da condizioni di siccità.