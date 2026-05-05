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A Reggiolo

Nel Reggiano maxi sequestro di cereali e legumi non tracciati e infestati da roditori

A Reggiolo, i militari del reparto per la tutela agroalimentare di Parma, con il supporto dell’Ausl, hanno fermato quasi 91mila kg destinati al mercato, custoditi in locali degradati. Ora sono sotto sequestro giudiziario

 
05 maggio 2026 | 12:10

Nel Reggiano maxi sequestro di cereali e legumi non tracciati e infestati da roditori

A Reggiolo, i militari del reparto per la tutela agroalimentare di Parma, con il supporto dell’Ausl, hanno fermato quasi 91mila kg destinati al mercato, custoditi in locali degradati. Ora sono sotto sequestro giudiziario

05 maggio 2026 | 12:10
 

Maxi sequestro nel Reggiano: i Carabinieri del reparto per la tutela agroalimentare di Parma, insieme al personale dell’Ausl (Azienda unità sanitaria locale), hanno scoperto e bloccato oltre 90 tonnellate di cereali e legumi invasi da roditori e privi di tracciabilità all’interno di un’azienda alimentare di Reggiolo. Il titolare, fanno sapere i militari, è stato denunciato.

sequestro

Sicurezza alimentare, intervento nel Reggiano: bloccate 90 tonnellate di merce

L’intervento rientra in un’attività di controllo mirata alla tutela del consumatore e alla salvaguardia della filiera “cerealicola-ortofrutticola”. Durante l’ispezione nei magazzini dell’unità locale, i militari hanno rinvenuto 90.895 chilogrammi di merce - per un valore stimato di circa 200mila euro - sottoponendola a sequestro penale. I prodotti, provenienti dal Sud America e pronti per essere immessi sul mercato, erano stoccati in condizioni ambientali giudicate del tutto inadeguate: locali e derrate risultavano infestati da roditori vivi ed escrementi, una situazione che ha reso gli alimenti insalubri e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Contestualmente è scattato anche un sequestro amministrativo per ulteriori 2mila chilogrammi di prodotti, dal valore di circa 5mila euro. In questo caso, le irregolarità riguardano l’assenza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità della merce e lo svolgimento di operazioni di confezionamento senza la prevista notifica sanitaria all’Asl competente. L’intero quantitativo sequestrato è stato affidato in custodia giudiziale, in attesa dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e sanitaria. Le indagini sono partite da riscontri emersi nell’ambito di controlli specifici condotti secondo le linee operative definite dalla Cabina di regia istituita presso il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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