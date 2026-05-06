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Laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo: premiato il modello Il Borro

L’Università di Firenze conferisce la laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo per l’impegno in agricoltura. Dal progetto Il Borro al biologico, un riconoscimento al legame tra impresa e sviluppo rurale

 
06 maggio 2026 | 11:06

Laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo: premiato il modello Il Borro

L’Università di Firenze conferisce la laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo per l’impegno in agricoltura. Dal progetto Il Borro al biologico, un riconoscimento al legame tra impresa e sviluppo rurale

06 maggio 2026 | 11:06
 

LUniversità di Firenze ha deciso di conferire la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecnologie agrarie a Ferruccio Ferragamo, figura che negli anni ha affiancato all’attività imprenditoriale nel mondo della moda un impegno concreto nel settore agricolo. La motivazione del riconoscimento richiama proprio questo doppio profilo: «il ruolo sinergico che la sua notorietà nel settore della moda e la sua passione per l’agricoltura stanno avendo nella promozione di percorsi virtuosi di sviluppo rurale». Un passaggio che mette in evidenza come il legame tra impresa e territorio sia diventato sempre più centrale anche nel dibattito accademico.

Ferruccio Ferragamo nella tenuta de Il Borro in mezzo ai figli Salvatore e Vittoria ferragamo

Ferruccio Ferragamo nella tenuta de Il Borro in mezzo ai figli Salvatore e Vittoria

L’esperienza de Il Borro

Il percorso agricolo di Ferragamo trova una delle sue espressioni più evidenti nella tenuta de Il Borro, in provincia di Arezzo. L’acquisto, avvenuto negli anni Novanta, è stato accompagnato da un intervento di recupero del borgo medievale e da una progressiva conversione dei terreni verso pratiche biologiche.

Un progetto che nel tempo si è consolidato come modello di gestione integrata, dove produzione vitivinicola, ospitalità, gastronomia e sostenibilità convivono in un’unica visione. L’azienda oggi rappresenta uno dei casi più noti di investimento privato in ambito rurale con attenzione alla qualità e alla valorizzazione del paesaggio.

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Il profilo e il riconoscimento accademico

Accanto all’attività imprenditoriale, Ferragamo è accademico corrispondente dell’Accademia dei Georgofili e nel 2020 ha ricevuto il titolo di Cavaliere del lavoro. Un percorso che contribuisce a delineare una figura trasversale, capace di muoversi tra settori diversi mantenendo un filo conduttore legato alla terra.

La cerimonia si terrà il 12 maggio nel rettorato dell’ateneo fiorentino, alla presenza della rettrice Alessandra Petrucci. Sono previsti gli interventi di Simone Orlandini e Riccardo Bozzi, mentre la laudatio sarà affidata a Gaio Cesare Pacini. A chiudere, l’intervento dello stesso Ferragamo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Ferruccio Ferragamo Università di Firenze laurea honoris causa Il Borro Accademia dei Georgofili agricoltura vini toscana
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