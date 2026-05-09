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sabato 09 maggio 2026  | aggiornato alle 14:53 | 119112 articoli pubblicati

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10 maggio

Dai mercati contadini ai ristoranti: così cambia il regalo per la Festa della Mamma

Per la Festa della Mamma quasi un italiano su due sceglie fiori e piante. Crescono anche i pranzi al ristorante e negli agriturismi. Nei mercati Campagna Amica iniziative dedicate e prodotti del territorio

 
09 maggio 2026 | 12:04

Dai mercati contadini ai ristoranti: così cambia il regalo per la Festa della Mamma

Per la Festa della Mamma quasi un italiano su due sceglie fiori e piante. Crescono anche i pranzi al ristorante e negli agriturismi. Nei mercati Campagna Amica iniziative dedicate e prodotti del territorio

09 maggio 2026 | 12:04
 

Per la Festa della Mamma, che quest'anno cade il 10 maggio, cresce l’interesse verso esperienze legate alla ristorazione, al tempo condiviso e ai prodotti del territorio. Secondo un’indagine online di Coldiretti, il 7% degli italiani sceglie di regalare un’esperienza come un pranzo al ristorante, una giornata in agriturismo o un soggiorno all’insegna del relax.

Dai mercati contadini ai ristoranti: così cambia il regalo per la Festa della Mamma

Il 7% degli italiani sceglie di regalare per la festa della mamma un pranzo al ristorante

Un dato che conferma come il cibo e l’accoglienza siano sempre più centrali nelle occasioni celebrative, insieme alla ricerca di esperienze autentiche e legate al territorio. Tuttavia, il regalo più scelto resta quello floreale: quasi un italiano su due, pari al 46%, preferisce acquistare fiori e piante per celebrare la ricorrenza.

Fiori e piante protagonisti della Festa della Mamma

Secondo l’indagine di Coldiretti, fiori e piante superano nettamente accessori come gioielli, profumi e bigiotteria, fermi al 19%. Seguono i dolci e chi decide di non fare regali, entrambi al 14%. La primavera offre un’ampia selezione di varietà floreali particolarmente richieste per l’occasione. Tra le più apprezzate figurano ranuncoli, peonie, rose, camomille, ortensie, fiordaliso e limonium, scelti per colori, profumi e possibilità di personalizzazione.

Dai mercati contadini ai ristoranti: così cambia il regalo per la Festa della Mamma

Il 46% degli italiani predilige regalare dei fiori per la festa della mamma

Accanto ai bouquet, aumentano anche le richieste di piante ornamentali come gerani, dipladenie e petunie, considerate una soluzione duratura e adatta sia agli spazi interni sia ai balconi e ai terrazzi.

Campagna Amica e iniziative dedicate alla Festa della Mamma

Nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia sono previste iniziative speciali dedicate alla ricorrenza. Tra gli appuntamenti principali c’è quello di Roma, al mercato del Circo Massimo, dove saranno organizzate degustazioni, incontri con i produttori agricoli e attività dedicate al verde made in Italy.

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Il consiglio di Coldiretti è infatti quello di scegliere produzioni nazionali acquistate direttamente nei mercati contadini o dai produttori, sostenendo così il lavoro delle imprese florovivaistiche italiane e l’economia dei territori.

Solidarietà e benessere al centro degli eventi

La Festa della Mamma si intreccia anche con iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione. Tra queste, la Race for the Cure, manifestazione promossa da Komen Italia per la raccolta fondi contro i tumori al seno.

Nel weekend dell’evento, al mercato di Campagna Amica di via di San Teodoro, al Circo Massimo, tutte le mamme riceveranno un fiore in omaggio, simbolo di attenzione al territorio, solidarietà e benessere condiviso.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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