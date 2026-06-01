Addio ad Antonio Giaccoli, fondatore dell’Accademia nazionale pizza Doc

Si è spento a 46 anni Antonio Giaccoli, fondatore e presidente dell’Accademia nazionale pizza Doc. Negli anni ha promosso attività formative, eventi e competizioni dedicate al mondo della pizza, diventando una figura conosciuta tra i professionisti del comparto.

È morto Antonio Giaccoli, presidente di Accademia Pizza Doc

Nel 2017 aveva fondato l’Accademia nazionale pizza Doc con l’obiettivo di valorizzare la figura professionale del pizzaiolo attraverso percorsi di formazione dedicati sia alle tecniche di lavorazione sia agli aspetti gestionali dell’attività. Tra i progetti più significativi avviati da Giaccoli figura il Campionato mondiale pizza Doc, manifestazione che nel tempo ha coinvolto professionisti provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero.

Negli ultimi anni aveva inoltre sviluppato i Pizza Doc Awards, affiancando all’attività formativa momenti di confronto e valorizzazione del settore. Antonio Giaccoli continuava a seguire l’organizzazione degli eventi legati all’Accademia e stava lavorando alla prossima edizione del Campionato pizza Doc, cresciuto negli anni da Nocera fino agli spazi del Next di Paestum. I funerali si terranno il 2 giugno 2026 alle ore 17 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Nocera Superiore.