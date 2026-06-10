Giuseppe Roscioli confermato alla guida di Federalberghi Roma per altri cinque anni

Giuseppe Roscioli è stato rieletto all’unanimità presidente di Federalberghi Roma nel corso della 76ª assemblea annuale dell’associazione, ospitata all’Hotel Sina Bernini Bristol. Il nuovo mandato avrà durata quinquennale e conferma la continuità alla guida della principale rappresentanza degli albergatori della Capitale. La rielezione arriva in un contesto in cui il comparto turistico romano prosegue il percorso di consolidamento dopo le difficoltà degli ultimi anni, segnati prima dalla crisi pandemica e poi dalla progressiva ripresa dei flussi internazionali.

Giuseppe Roscioli è stato rieletto alla guida di Federalberghi Roma

Roscioli è alla guida di Federalberghi Roma dal 2001 e nel tempo ha attraversato alcune delle fasi più complesse per il turismo cittadino. Dalle trasformazioni strutturali del mercato alle crisi economiche globali, fino all’impatto del Covid-19, l’associazione ha rappresentato uno dei punti di riferimento per il sistema ricettivo della Capitale. Nel corso degli anni, il lavoro dell’organizzazione si è concentrato sia sulla tutela delle imprese alberghiere sia sulla rappresentanza istituzionale del settore, in un contesto urbano fortemente legato ai flussi internazionali.

Nel suo intervento dopo la conferma, Roscioli ha sottolineato il valore della rielezione come elemento di responsabilità più che di riconoscimento personale. «Sono orgoglioso quanto consapevole dell’importanza di questa conferma», ha dichiarato, evidenziando come l’esperienza maturata debba essere messa al servizio di un settore che continua a evolversi rapidamente.

Il comparto alberghiero romano si trova oggi in una fase di transizione, in cui la ripresa della domanda si intreccia con nuove dinamiche legate ai modelli di viaggio, alla distribuzione dei flussi e alle trasformazioni dell’offerta ricettiva. Roma continua a rappresentare uno dei principali poli turistici europei, con un sistema alberghiero che resta centrale nell’economia cittadina. La crescita dei flussi registrata negli ultimi anni ha riportato il settore su livelli pre-crisi, ma con cambiamenti strutturali nelle modalità di consumo dell’ospitalità. In questo scenario, Federalberghi Roma mantiene un ruolo di coordinamento e rappresentanza delle imprese, in una fase in cui il settore è chiamato a confrontarsi con nuove sfide legate alla competitività internazionale e alla sostenibilità del modello turistico urbano.