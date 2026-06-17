Ekom lancia l’app e rinnova il sito: nuova fase digitale per il discount alimentare

La spesa entra in una nuova fase digitale per Ekom. L’insegna discount del Gruppo Sogegross - gruppo della distribuzione moderna con attività nei comparti supermercati, discount e cash & carry - ha infatti lanciato Ekom Up, la nuova applicazione dedicata ai clienti, e ha contestualmente rinnovato il proprio sito istituzionale. Il progetto coinvolge l’intera rete dell’insegna, compresi i punti vendita diretti e quelli in franchising, con l’obiettivo di integrare in un unico ecosistema strumenti, promozioni e servizi pensati per accompagnare il consumatore durante l’esperienza d’acquisto.

Ekom punta sul digitale con la nuova app Ekom Up e il nuovo sito

Alla base dell’iniziativa c’è l’evoluzione delle abitudini dei consumatori, sempre più connessi e attenti alla gestione della spesa. Dopo aver scaricato l’app e completato la registrazione, gli utenti possono accedere a offerte dedicate ai possessori della carta fedeltà, coupon riservati e buoni sconto personalizzati, sviluppati in funzione delle abitudini di acquisto. L’applicazione è stata progettata anche come punto di accesso ai contenuti e ai servizi dell’insegna. Attraverso Ekom Up è possibile consultare i volantini promozionali aggiornati, individuare il punto vendita più vicino e verificare i servizi disponibili nei diversi negozi. È inoltre presente una sezione dedicata a ricette e suggerimenti in cucina, con proposte che valorizzano i prodotti presenti nell’assortimento Ekom.

Giuseppe Marotta, direttore business unit discount del Gruppo Sogegross

«Il lancio di Ekom Up rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita della nostra insegna - ha commentato Giuseppe Marotta, direttore business unit discount del Gruppo Sogegross. Con questa nuova piattaforma mettiamo a disposizione dei clienti strumenti semplici e immediati per accedere a vantaggi esclusivi, consultare le promozioni e restare sempre aggiornati sull'offerta Ekom. Il nostro obiettivo è rendere l'esperienza di spesa ancora più comoda e vicina alle esigenze delle famiglie». Come detto, il lancio dell’app è stato accompagnato dal completo rinnovamento del sito internet dell’insegna. La piattaforma è stata riprogettata con una nuova impostazione grafica, una diversa organizzazione dei contenuti e una navigazione ottimizzata sia da smartphone sia da desktop, in linea con il nuovo percorso digitale avviato dall’azienda. «Con Ekom Up e il nuovo sito poniamo le basi di un percorso destinato a evolvere nel tempo - ha concluso Marotta. Continueremo a sviluppare servizi e strumenti capaci di offrire un supporto concreto ai nostri clienti, mantenendo al centro i valori che da sempre caratterizzano Ekom: convenienza, qualità e attenzione alle persone».