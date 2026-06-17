Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 17 giugno 2026  | aggiornato alle 18:17 | 119849 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Rational

sogegross

Ekom lancia l’app e rinnova il sito: nuova fase digitale per il discount alimentare

L’insegna del Gruppo Sogegross introduce un’app dedicata a promozioni e servizi per i clienti e presenta un portale completamente rinnovato, con contenuti riorganizzati e una fruizione più intuitiva

 
17 giugno 2026 | 17:43

Ekom lancia l’app e rinnova il sito: nuova fase digitale per il discount alimentare

L’insegna del Gruppo Sogegross introduce un’app dedicata a promozioni e servizi per i clienti e presenta un portale completamente rinnovato, con contenuti riorganizzati e una fruizione più intuitiva

17 giugno 2026 | 17:43
 

La spesa entra in una nuova fase digitale per Ekom. L’insegna discount del Gruppo Sogegross - gruppo della distribuzione moderna con attività nei comparti supermercati, discount e cash & carry - ha infatti lanciato Ekom Up, la nuova applicazione dedicata ai clienti, e ha contestualmente rinnovato il proprio sito istituzionale. Il progetto coinvolge l’intera rete dell’insegna, compresi i punti vendita diretti e quelli in franchising, con l’obiettivo di integrare in un unico ecosistema strumenti, promozioni e servizi pensati per accompagnare il consumatore durante l’esperienza d’acquisto.

Ekom

Ekom punta sul digitale con la nuova app Ekom Up e il nuovo sito

Alla base dell’iniziativa c’è l’evoluzione delle abitudini dei consumatori, sempre più connessi e attenti alla gestione della spesa. Dopo aver scaricato l’app e completato la registrazione, gli utenti possono accedere a offerte dedicate ai possessori della carta fedeltà, coupon riservati e buoni sconto personalizzati, sviluppati in funzione delle abitudini di acquisto. L’applicazione è stata progettata anche come punto di accesso ai contenuti e ai servizi dell’insegna. Attraverso Ekom Up è possibile consultare i volantini promozionali aggiornati, individuare il punto vendita più vicino e verificare i servizi disponibili nei diversi negozi. È inoltre presente una sezione dedicata a ricette e suggerimenti in cucina, con proposte che valorizzano i prodotti presenti nell’assortimento Ekom.

Ekom lancia l’app e rinnova il sito: una nuova fase per il discount alimentare

Giuseppe Marotta, direttore business unit discount del Gruppo Sogegross

«Il lancio di Ekom Up rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita della nostra insegna - ha commentato Giuseppe Marotta, direttore business unit discount del Gruppo Sogegross. Con questa nuova piattaforma mettiamo a disposizione dei clienti strumenti semplici e immediati per accedere a vantaggi esclusivi, consultare le promozioni e restare sempre aggiornati sull'offerta Ekom. Il nostro obiettivo è rendere l'esperienza di spesa ancora più comoda e vicina alle esigenze delle famiglie». Come detto, il lancio dell’app è stato accompagnato dal completo rinnovamento del sito internet dell’insegna. La piattaforma è stata riprogettata con una nuova impostazione grafica, una diversa organizzazione dei contenuti e una navigazione ottimizzata sia da smartphone sia da desktop, in linea con il nuovo percorso digitale avviato dall’azienda. «Con Ekom Up e il nuovo sito poniamo le basi di un percorso destinato a evolvere nel tempo - ha concluso Marotta. Continueremo a sviluppare servizi e strumenti capaci di offrire un supporto concreto ai nostri clienti, mantenendo al centro i valori che da sempre caratterizzano Ekom: convenienza, qualità e attenzione alle persone».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Ekom Gruppo Sogegross discount Giuseppe Marotta
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Julius Meiln
Molino Dallagiovanna
Brita
Grandi Molini Italiani
Julius Meiln
Molino Dallagiovanna
Brita
Grandi Molini Italiani
Mulino Caputo
Grana Padano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026