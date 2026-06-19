Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 19 giugno 2026  | aggiornato alle 15:31 | 119898 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Rational

Areté

Lenticchie rosse turche, quotazioni giù del 31% in una settimana

Secondo le analisi di Areté, il miglioramento delle prospettive produttive turche sta riducendo le tensioni sul mercato dopo mesi di rincari che avevano spinto i prezzi su livelli particolarmente elevati

 
19 giugno 2026 | 13:33

Lenticchie rosse turche, quotazioni giù del 31% in una settimana

Secondo le analisi di Areté, il miglioramento delle prospettive produttive turche sta riducendo le tensioni sul mercato dopo mesi di rincari che avevano spinto i prezzi su livelli particolarmente elevati

19 giugno 2026 | 13:33
 

Le quotazioni delle lenticchie rosse turche, tra i principali riferimenti per le importazioni europee, hanno registrato nell’ultima settimana un calo del 31%. Secondo le elaborazioni di Areté, società specializzata nell’analisi dei mercati agroalimentari, il ribasso conferma l’inversione del forte trend inflattivo che aveva caratterizzato la campagna 2025/26, portando i prezzi a livelli superiori dell’84% rispetto a maggio 2025. Dopo mesi di rialzi, il mercato mostra dunque segnali di raffreddamento.

Lenticchie rosse turche: quotazioni giù del 31% in una settimana

Lenticchie rosse turche, quotazioni in forte calo

Alla base della flessione vi è il miglioramento delle prospettive produttive in Turchia. Le stime sul raccolto 2026 indicano infatti un aumento del 62% rispetto ai minimi pluriennali registrati nel 2025, un dato che sta contribuendo a ridimensionare le tensioni sui mercati e a riportare le quotazioni su livelli più contenuti. Proprio le attese favorevoli sulla nuova produzione stanno influenzando l’andamento dei prezzi, che nelle ultime settimane hanno progressivamente corretto parte degli aumenti accumulati nel corso della precedente campagna commerciale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
lenticchie rosse Turchia Areté
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Knorr
Consorzio Garda Doc
Galbani
Kamut
Knorr
Consorzio Garda Doc
Galbani
Kamut
Sorì
Grandi Molini Italiani

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026