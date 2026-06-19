Lenticchie rosse turche: quotazioni giù del 31% in una settimana

Le quotazioni delle lenticchie rosse turche, tra i principali riferimenti per le importazioni europee, hanno registrato nell’ultima settimana un calo del 31%. Secondo le elaborazioni di Areté, società specializzata nell’analisi dei mercati agroalimentari, il ribasso conferma l’inversione del forte trend inflattivo che aveva caratterizzato la campagna 2025/26, portando i prezzi a livelli superiori dell’84% rispetto a maggio 2025. Dopo mesi di rialzi, il mercato mostra dunque segnali di raffreddamento.

Lenticchie rosse turche, quotazioni in forte calo

Alla base della flessione vi è il miglioramento delle prospettive produttive in Turchia. Le stime sul raccolto 2026 indicano infatti un aumento del 62% rispetto ai minimi pluriennali registrati nel 2025, un dato che sta contribuendo a ridimensionare le tensioni sui mercati e a riportare le quotazioni su livelli più contenuti. Proprio le attese favorevoli sulla nuova produzione stanno influenzando l’andamento dei prezzi, che nelle ultime settimane hanno progressivamente corretto parte degli aumenti accumulati nel corso della precedente campagna commerciale.