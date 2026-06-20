Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 20 giugno 2026  | aggiornato alle 19:31 | 119926 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Rational

Tragedia a Bayahi

Rogo al Viva Dominicus Beach Hotel: vittima una turista italiana di 45 anni

La casertana Francesca Valentino ha perso la vita dopo l’incendio scoppiato nel resort Viva Dominicus Beach di Bayahibe, in Repubblica Dominicana. Evacuati circa 1.700 ospiti, molti rientri tra gli altri turisti italiani

 
20 giugno 2026 | 15:43

Rogo al Viva Dominicus Beach Hotel: vittima una turista italiana di 45 anni

La casertana Francesca Valentino ha perso la vita dopo l’incendio scoppiato nel resort Viva Dominicus Beach di Bayahibe, in Repubblica Dominicana. Evacuati circa 1.700 ospiti, molti rientri tra gli altri turisti italiani

20 giugno 2026 | 15:43
 

Tragedia in vacanza nella Repubblica Dominicana. Le autorità hanno confermato la morte di Francesca Valentino, cittadina italiana di 45 anni coinvolta nell’incendio scoppiato presso il Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel di Bayahibe. Secondo le informazioni diffuse dalla Farnesina, la donna si era rifugiata in spiaggia insieme agli altri ospiti dopo l’evacuazione delle strutture ricettive interessate dal rogo.

Rogo al Viva Dominicus Beach Hotel: vittima una turista italiana di 45 anni

L‘impressionante incendio del Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel di Bayahibe, Santo Domingo (foto: Reuters)

Durante l’emergenza sarebbe stata colpita da una grave crisi respiratoria provocata dall’inalazione di fumo e monossido di carbonio. Dopo aver perso conoscenza, è stata trasportata in ospedale con un’auto privata, ma i tentativi di soccorso non sono riusciti a salvarle la vita.

Evacuati 1.700 turisti, assistenza ai connazionali

L’incendio ha reso necessaria l’evacuazione di circa 1.700 turisti, successivamente trasferiti in aree sicure. Secondo quanto comunicato da Alpitour, nel resort erano presenti 285 cittadini italiani, mentre altri connazionali soggiornavano in strutture collegate non coinvolte dall’emergenza.

L’ambasciatore italiano Sergio Maffettone ha incontrato il marito della vittima e continua a coordinare le attività di assistenza e verifica delle condizioni dei connazionali presenti nell’area.

La testimonianza: «Non è scattato alcun allarme»

Tra i turisti evacuati c’era anche Gabriele Russo, originario di Taranto, già rientrato in Italia. Il suo racconto evidenzia i momenti concitati vissuti durante l’emergenza:

«Erano circa le 10.45 quando è scoppiato l'incendio. Non è scattato alcun allarme. Ci siamo aiutati tra di noi: abbiamo bussato alle porte dei vari bungalow per avvertire gli altri e farli uscire. Siamo poi andati tutti in spiaggia. Non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Pertanto nessuno di noi riusciva a capire in quel momento dove dovesse andare per mettersi in salvo. Non sappiamo cosa abbia provocato l'incendio».

Rientro in Italia e operazioni di emergenza

Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato sul posto il capo della Protezione civile e due ministri per coordinare le operazioni di emergenza insieme ai responsabili del resort e ai rappresentanti diplomatici italiani.

Funzionari dell’ambasciata italiana stanno seguendo le procedure di rientro dei turisti. Un primo volo con circa 130 connazionali è previsto in partenza verso Verona. È stata inoltre attivata un’unità speciale per il rilascio di documenti di viaggio sostitutivi e per fornire supporto ai cittadini che hanno smarrito il passaporto durante l’emergenza.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
incendio resort Bayahibe Francesca Valentino Viva Dominicus Beach Hotel Repubblica Dominicana turisti italiani evacuazione hotel Santo Domingo Farnesina Alpitour Sergio Maffettone Francesca Valentino
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Mulino Caputo
Perrier Jouet
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Italmill
Mulino Caputo
Perrier Jouet
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Italmill
Molino Cosma
Grana Padano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026