50 Top Pizza, è a Londra la miglior pizzeria d'Europa: vince Napoli on the road

La miglior pizzeria d’Europa del 2026, Italia esclusa, si trova a Londra: si tratta di Napoli on the road di Michele Pascarella, votato dai giudici della 50 Top Pizza Europa nella serata di lunedì 29 giugno a Madrid. A completare il podio, Baldoria - che ha sede proprio nella capitale spagnola, e Imperfetto di Puteaux in Francia.
Michele Pascarella (Napoli on the road) premiato a Madrid: è sua la miglior pizzeria in Europa
50 Top Pizza Europa 2026, i premi speciali
Ecco i premi speciali assegnati durante l’edizione 2026 di 50 Top Pizza 2026:
- Green Oven 2026:
Alba - Zurigo (Svizzera)
Oura - Santiago de Compostela (Spagna)
Sartoria Panatieri - Barcellona (Spagna)
- Best fried food 2026: 50 Kalò - Londra (Inghilterra)
- Best customer satisfaction 2026: Demaio - Bilbao (Spagna)
- New entry of the year 2026: Alba - Zurigo (Svizzera)
- Performance of the year 2026: Oura - Santiago de Compstela (Spagna)
- One to watch 2026: Connie’s Pizza - Londra (Inghilterra)
- Made in Italy 2026: Sapori Italiani U Taliana - Bratislava (Slovacchia)
- Best cocktail list 2026: Pietra - Belgrado (Serbia)
- Best pasta proposal 2026: Filo d’Olio - Sanyer, Istanbul (Turchia)
- Pizza of the year 2026: Marinara by Surt - Copenhagen (Danimarca)
- Pizza maker of the year 2026: Gaspare Squitieri (Pizza Zulu) - Furth (Germania)
50 Top Pizza Europa 2026, la classifica completa
Ecco la classifica completa di 50 Top Pizza Europa
- Napoli on the road - Londra (Inghilterra)
- Baldoria - Madrid (Spagna)
- Imperfetto - Puteaux (Francia)
- 50 Kalò - Londra (Inghilterra)
- Sartoria Panatieri - Barcellona (Spagna)
- Pizza Zulu - Furth (Germania)
- nNea - Amsterdam (Paesi Bassi)
- Sapori Italiani U Taliana - Bratislava (Slovacchia)
- Forno d’Oro - Lisbona (Portogallo)
- Via Toledo - Vienna (Austria)
- Fratelli Figurato - Madrid (Spagna)
- Surt - Copenhagen (Danimarca)
- Stile Napoletano - Chester (Inghilterra)
- Oura - Santiago de Compostela (Spagna)
- La Piola Pizza - Bruxelles (Belgio)
- Demaio - Bilbao (Spagna)
- Balmesina - Barcellona (Spagna)
- Zielona Gorka - Pabianice (Polonia)
- Matto Napoletano - Skopje (Macedonia del Nord)
- Franko’s Pizza & Bar - Zagabria (Croazia)
- Pietra - Belgrado (Serbia)
- MaMeMi - Copenhagen (Danimarca)
- Oobatz - Parigi (Francia)
- Roco - Parigi (Francia)
- Forza - Helsinki (Finlandia)
- Da Noi - Zurigo (Svizzera)
- 450° C - Turku (Finlandia)
- L’Antica Pizzeria - Londra (Inghilterra)
- La Pizza è bella - Bruxelles (Belgio)
- Pizza Nuova - Praga (Repubblica Ceca)
- Buon appetito - Burgess Hill (Inghilterra)
- Arte Bianca - Sagres (Portogallo)
- Ciao a tutti - Varsavia (Polonia)
- Pop’s Pizza - Lubiana (Slovenia)
- La Manifattura - Parigi (Francia)
- Filo d’Olio - Sayer, Istanbul (Turchia)
- Majstor i Margarita - Belgrado (Serbia)
- Napizza - Norimberga (Germania)
- Gasparic - Girona (Spagna)
- Belli di Mamma - Budapest (Ungheria)
- Calvello’s - Monaco di Baviera (Germania)
- Fimmina - Parigi (Francia)
- Alba - Zurigo (Svizzera)
- 450° C - Lidingo (Svezia)
- Pizza Margherita - Tallinn (Estonia)
- Villa Severino - Helsinki (Finlandia)
- Paneeolio - Caldas de Rainha (Portogallo)
- Connie’s Pizza - Londra (Inghilterra)
- UNO Pizza - Dublino (Irlanda)
- Bottega Ceccarelli - Brunswick (Germania)
- Zano - Iasi (Romania)
- Mamma Pizza - Oslo (Norvegia)
- Mozz. - Ankara (Turchia)
- O’Panuozzo - Utrecht (Paesi Bassi)
- Paesano Pizza - Glasgow (Scozia)
- Napul’è - Atene (Grecia)
- Gemello - Berlino (Germania)
- Acque e Farina - Lugano (Svizzera)
- Na Pizza - Bruxelles (Belgio)
- Bella Napoli - Riga (Lettonia)