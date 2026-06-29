Michele Pascarella (Napoli on the road) premiato a Madrid: è sua la miglior pizzeria in Europa

La miglior pizzeria d’Europa del 2026, Italia esclusa, si trova a Londra: si tratta di Napoli on the road di Michele Pascarella , votato dai giudici della 50 Top Pizza Europa nella serata di lunedì 29 giugno a Madrid. A completare il podio, Baldoria - che ha sede proprio nella capitale spagnola, e Imperfetto di Puteaux in Francia.

50 Top Pizza, è a Londra la miglior pizzeria d'Europa: vince Napoli on the road Nella serata di 50 Top Pizza a Madrid che premiava le migliori pizzerie d'Europa, Italia esclusa, a trionfare il locale di Michele Pascarella. A completare il podio Baldoria (Spagna) e Imperfetto (Francia)

50 Top Pizza, è a Londra la miglior pizzeria d'Europa: vince Napoli on the road Nella serata di 50 Top Pizza a Madrid che premiava le migliori pizzerie d'Europa, Italia esclusa, a trionfare il locale di Michele Pascarella. A completare il podio Baldoria (Spagna) e Imperfetto (Francia)

50 Top Pizza, è a Londra la miglior pizzeria d'Europa: vince Napoli on the road - Italia a Tavola

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