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lunedì 29 giugno 2026  | aggiornato alle 21:03 | 120059 articoli pubblicati

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50 Top Pizza, è a Londra la miglior pizzeria d'Europa: vince Napoli on the road

Nella serata di 50 Top Pizza a Madrid che premiava le migliori pizzerie d'Europa, Italia esclusa, a trionfare il locale di Michele Pascarella. A completare il podio Baldoria (Spagna) e Imperfetto (Francia)

 
29 giugno 2026 | 19:58

50 Top Pizza, è a Londra la miglior pizzeria d'Europa: vince Napoli on the road

Nella serata di 50 Top Pizza a Madrid che premiava le migliori pizzerie d'Europa, Italia esclusa, a trionfare il locale di Michele Pascarella. A completare il podio Baldoria (Spagna) e Imperfetto (Francia)

29 giugno 2026 | 19:58
 

La miglior pizzeria d’Europa del 2026, Italia esclusa, si trova a Londra: si tratta di Napoli on the road di Michele Pascarella, votato dai giudici della 50 Top Pizza Europa nella serata di lunedì 29 giugno a Madrid. A completare il podio, Baldoria - che ha sede proprio nella capitale spagnola, e Imperfetto di Puteaux in Francia.

Michele Pascarella (Napoli on the road) premiato a Madrid: è sua la miglior pizzeria in Europa 50 Top Pizza è a Londra la miglior pizzeria d'Europa: vince Napoli on the road

Michele Pascarella (Napoli on the road) premiato a Madrid: è sua la miglior pizzeria in Europa

50 Top Pizza Europa 2026,  i premi speciali

Ecco i premi speciali assegnati durante l’edizione 2026 di 50 Top Pizza 2026:

  • Green Oven 2026: 
    Alba - Zurigo (Svizzera)
    Oura - Santiago de Compostela (Spagna)
    Sartoria Panatieri - Barcellona (Spagna)
  • Best fried food 2026: 50 Kalò - Londra (Inghilterra)
  • Best customer satisfaction 2026: Demaio - Bilbao (Spagna)
  • New entry of the year 2026: Alba - Zurigo (Svizzera)
  • Performance of the year 2026: Oura - Santiago de Compstela (Spagna)
  • One to watch 2026: Connie’s Pizza - Londra (Inghilterra)
  • Made in Italy 2026: Sapori Italiani U Taliana -  Bratislava (Slovacchia)
  • Best cocktail list 2026: Pietra - Belgrado (Serbia)
  • Best pasta proposal 2026: Filo d’Olio - Sanyer, Istanbul (Turchia)
  • Pizza of the year 2026: Marinara by Surt - Copenhagen (Danimarca)
  • Pizza maker of the year 2026: Gaspare Squitieri (Pizza Zulu) - Furth (Germania)

50 Top Pizza Europa 2026, la classifica completa

Ecco la classifica completa di 50 Top Pizza Europa

  1. Napoli on the road - Londra (Inghilterra)
  2. Baldoria - Madrid (Spagna)
  3. Imperfetto - Puteaux (Francia)
  4. 50 Kalò - Londra (Inghilterra)
  5. Sartoria Panatieri - Barcellona (Spagna)
  6. Pizza Zulu - Furth (Germania)
  7. nNea - Amsterdam (Paesi Bassi)
  8. Sapori Italiani U Taliana - Bratislava (Slovacchia)
  9. Forno d’Oro - Lisbona (Portogallo)
  10. Via Toledo - Vienna (Austria)
  11. Fratelli Figurato - Madrid (Spagna)
  12. Surt - Copenhagen (Danimarca)
  13. Stile Napoletano - Chester (Inghilterra)
  14. Oura - Santiago de Compostela (Spagna)
  15. La Piola Pizza - Bruxelles (Belgio)
  16. Demaio - Bilbao (Spagna)
  17. Balmesina - Barcellona (Spagna)
  18. Zielona Gorka - Pabianice (Polonia)
  19. Matto Napoletano - Skopje (Macedonia del Nord)
  20. Franko’s Pizza & Bar - Zagabria (Croazia)
  21. Pietra - Belgrado (Serbia)
  22. MaMeMi - Copenhagen (Danimarca)
  23. Oobatz - Parigi (Francia)
  24. Roco - Parigi (Francia)
  25. Forza - Helsinki (Finlandia)
  26. Da Noi - Zurigo (Svizzera)
  27. 450° C - Turku (Finlandia)
  28. L’Antica Pizzeria - Londra (Inghilterra)
  29. La Pizza è bella - Bruxelles (Belgio)
  30. Pizza Nuova - Praga (Repubblica Ceca)
  31. Buon appetito - Burgess Hill (Inghilterra)
  32. Arte Bianca - Sagres (Portogallo)
  33. Ciao a tutti - Varsavia (Polonia)
  34. Pop’s Pizza - Lubiana (Slovenia)
  35. La Manifattura - Parigi (Francia)
  36. Filo d’Olio - Sayer, Istanbul (Turchia)
  37. Majstor i Margarita - Belgrado (Serbia)
  38. Napizza - Norimberga (Germania)
  39. Gasparic - Girona (Spagna)
  40. Belli di Mamma - Budapest (Ungheria)
  41. Calvello’s - Monaco di Baviera (Germania)
  42. Fimmina - Parigi (Francia)
  43. Alba - Zurigo (Svizzera)
  44. 450° C - Lidingo (Svezia)
  45. Pizza Margherita - Tallinn (Estonia)
  46. Villa Severino - Helsinki (Finlandia)
  47. Paneeolio - Caldas de Rainha (Portogallo)
  48. Connie’s Pizza - Londra (Inghilterra)
  49. UNO Pizza - Dublino (Irlanda)
  50. Bottega Ceccarelli - Brunswick (Germania)
  51. Zano - Iasi (Romania)
  52. Mamma Pizza - Oslo (Norvegia)
  53. Mozz. - Ankara (Turchia)
  54. O’Panuozzo - Utrecht (Paesi Bassi)
  55. Paesano Pizza - Glasgow (Scozia)
  56. Napul’è - Atene (Grecia)
  57. Gemello - Berlino (Germania)
  58. Acque e Farina - Lugano (Svizzera)
  59. Na Pizza - Bruxelles (Belgio)
  60. Bella Napoli - Riga (Lettonia)

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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