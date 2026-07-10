“Pizza (Re)connection”, il libro che mancava al mondo della pizza

C'è un nuovo libro dedicato alla pizza, ma questa volta il punto di partenza è diverso da quello a cui il comparto è abituato. Si intitola “Pizza (Re)connection. Visioni futuristiche e strategie innovative per pizzaioli ultramoderni”, è firmato dalla giornalista e collaboratrice di Italia a Tavola Giusy Ferraina ed è pubblicato da Dario Flaccovio Editore nella collana "Accadde Domani FuTurismo", diretta da Nicoletta Polliotto. L'obiettivo è quello di leggere il mondo della pizza attraverso la lente del mercato, dell'impresa e dell'evoluzione dei consumi, offrendo una riflessione che va oltre farine, impasti e forni per concentrarsi sulle trasformazioni che stanno cambiando il comparto.

La copertina del libro “Pizza (Re)connection. Visioni futuristiche e strategie innovative per pizzaioli ultramoderni”

D'altra parte, negli ultimi anni la letteratura dedicata alla pizza è cresciuta in maniera significativa. Si trovano volumi che ne ricostruiscono la storia, altri che ne approfondiscono gli aspetti antropologici, altri ancora dedicati alle tecniche di lavorazione, alla lievitazione o alla cottura. Manca invece quasi del tutto una riflessione organica sulla pizzeria come impresa, sulle strategie necessarie per renderla competitiva e sulle competenze che oggi vengono richieste a chi lavora dietro al banco. È proprio questo lo spazio in cui si inserisce Pizza (Re)connection. Del resto, anche il comparto è cambiato profondamente. La pizza continua a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili della gastronomia italiana nel mondo, ma attorno a questo prodotto si è sviluppato un ecosistema completamente diverso rispetto a pochi anni fa. Le pizzerie hanno assunto un ruolo centrale nella ristorazione contemporanea, mentre i pizzaioli sono diventati figure sempre più esposte, impegnate nella ricerca, nella comunicazione, nello sviluppo di nuovi format e nella costruzione della propria identità professionale. In questo scenario parlare di business, branding e posizionamento smette di essere un tema accessorio e diventa parte integrante del mestiere.

È da questa consapevolezza che prende forma il volume. L'autrice propone infatti una lettura del comparto che tiene insieme tendenze gastronomiche, modelli di business, innovazione, marketing e comunicazione, senza perdere di vista le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e produttive. L'idea è quella di fornire strumenti utili per interpretare un mercato in continua evoluzione, individuando le dinamiche che stanno ridefinendo il modo di fare pizzeria e il rapporto con il pubblico. «L'idea di questo libro nasce dall'osservazione diretta del mondo pizza, grazie alle varie collaborazioni giornalistiche e alla partecipazione come giurata al Campionato mondiale della pizza - spiega Giusy. Un punto di osservazione privilegiato su novità e tendenze, sui pizzaioli illuminati che lanciano format di successo e su chi, invece, si adegua con il solito copia e incolla dell'idea vincente di turno. Intervista dopo intervista, ho avuto la fortuna di confrontarmi con numerosi pizzaioli, rendendomi conto che spesso ciò che mancava era proprio la progettualità, l'unicità differenziante per costruire una propria brand identity. Così nasce questo progetto editoriale, che ritengo utile e mi auguro venga accolto con lo stesso entusiasmo con cui l'ho scritto. Perché per essere al passo con i tempi, bisogna essere visionari, ultramoderni e proiettati nel futuro».

La giornalista e collaboratrice di Italia a Tavola Giusy Ferraina

Proseguendo nella lettura emerge un'impostazione volutamente trasversale. Il libro affronta il tema della pizza intrecciando aspetti imprenditoriali, organizzativi e comunicativi, mostrando come oggi una pizzeria debba confrontarsi con un mercato nel quale identità, racconto, riconoscibilità e capacità di innovare pesano quanto la qualità del prodotto. Per questo trovano spazio i nuovi format, le strategie di branding, lo storytelling, l'impatto delle tecnologie e le pratiche che stanno contribuendo a ridisegnare il comparto. Allo stesso tempo, il volume invita a guardare oltre le mode del momento. L'intenzione è quella di evitare un approccio standardizzato, spesso alimentato dalla semplice imitazione dei modelli di successo, per favorire invece una progettualità capace di valorizzare le caratteristiche distintive di ogni attività. La sfida, secondo questa prospettiva, consiste proprio nel saper interpretare i trend senza rincorrerli, trasformandoli in strumenti coerenti con la propria identità.

Ad arricchire il volume contribuisce anche la prefazione di Antonio Puzzi, giornalista e direttore editoriale della rivista Pizza e Pasta Italiana. Accanto alla sua trovano spazio le testimonianze e le riflessioni di professionisti del comparto, tra cui Pina Sozio e Carlo Passera, curatori di due delle principali guide italiane dedicate alla pizza, e Antonio Pace, presidente dell'Associazione verace pizza napoletana (Avpn). Ne emerge un confronto corale fatto di casi concreti, esperienze e buone pratiche che accompagnano il lettore lungo i diversi temi affrontati nel libro. Il risultato è una pubblicazione che si rivolge certamente ai professionisti della pizza, agli imprenditori e a chi sta progettando una nuova attività, ma che può interessare anche comunicatori del food e appassionati desiderosi di capire in quale direzione stia andando uno dei comparti più dinamici della ristorazione italiana. Più che un manuale tecnico, “Pizza (Re)connection” prova infatti a raccontare il cambiamento che sta attraversando il mondo della pizza e le competenze che saranno sempre più richieste a chi vorrà costruire il proprio futuro partendo da uno dei prodotti simbolo della cucina italiana.