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sabato 11 luglio 2026  | aggiornato alle 12:43 | 120304 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Hospitality e territori, a Bortolan, Carnevali & Partners il Premio Eurocomunicazione

L'agenzia, attiva dal 2019, ha sviluppato progetti per hotel, ristoranti, destinazioni turistiche e filiere enogastronomiche, puntando su strategie di lungo periodo e sulla valorizzazione dell'identità dei territori

 
11 luglio 2026 | 11:51

Hospitality e territori, a Bortolan, Carnevali & Partners il Premio Eurocomunicazione

L'agenzia, attiva dal 2019, ha sviluppato progetti per hotel, ristoranti, destinazioni turistiche e filiere enogastronomiche, puntando su strategie di lungo periodo e sulla valorizzazione dell'identità dei territori

11 luglio 2026 | 11:51
 

La  comunicazione nel turismo e nella ristorazione si misura sempre più sulla capacità di costruire strategie di lungo periodo, capaci di mettere in relazione imprese, territori e istituzioni. È questo il contesto nel quale si inserisce il Premio Eurocomunicazione per l'Eccellenza nella Comunicazione Strategica per Hospitality e Territori, assegnato a Bortolan, Carnevali & Partners dal direttore di Eurocomunicazione, Giovanni De Negri. Per l'agenzia il riconoscimento rappresenta un passaggio che si inserisce in un percorso avviato nel 2019, con un'attività concentrata nei comparti hospitality, ristorazione, wine & food, luxury e destination marketing.

I premiati Fabio Carnevali e Belinda Bortolan con al centro il direttore di Eurocomunicazione Giovanni De Negri Hospitality e territori a Bortolan Carnevali

I premiati Fabio Carnevali e Belinda Bortolan con al centro il direttore di Eurocomunicazione Giovanni De Negri

Dalla strategia alla costruzione del posizionamento

Fondata da Belinda Bortolan e Fabio Carnevali, entrambi con una lunga esperienza nella comunicazione, l'agenzia ha sviluppato negli anni un approccio che parte dall'analisi del mercato e degli obiettivi delle aziende prima di definire strumenti e attività. «Il nostro lavoro inizia prima del racconto: parte dalla strategia, dal posizionamento e dalla chiarezza di ciò che un brand o un territorio vuole diventare. La comunicazione arriva dopo, come conseguenza di un'identità solida e di una direzione leggibile», spiega Fabio Carnevali, co-founder dell'agenzia. L'attività comprende ufficio stampa, strategie digitali, marketing, produzione di contenuti, organizzazione di eventi e relazioni con istituzioni e stakeholder, con progetti sviluppati sia in Italia sia sui mercati internazionali.

Hospitality e territori al centro dei progetti

Nel corso degli anni Bortolan, Carnevali & Partners ha affiancato hotel, resort, ristoranti, eventi dedicati all'enogastronomia e iniziative di valorizzazione territoriale, lavorando anche su progetti che coinvolgono amministrazioni pubbliche e operatori privati. Tra le aree interessate figurano Roma e il Lazio, Courmayeur, la Sicilia, la Sardegna, Milano, l'Umbria, Polignano a Mare, Monopoli e la Costiera Amalfitana, con iniziative orientate a rafforzare il posizionamento delle destinazioni e a favorire una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici. «Lavorare sui territori significa mettere in relazione istituzioni e filiera, costruire alleanze e obiettivi comuni. Quando la narrazione è corretta e condivisa, diventa leva concreta per una crescita più equilibrata e per un'attrattività che crea valore diffuso», osserva Belinda Bortolan, co-founder dell'agenzia.

Comunicazione come leva di sviluppo

Uno degli elementi che caratterizza l'attività dell'agenzia è il collegamento tra comunicazione, cultura editoriale e promozione dei territori, con particolare attenzione ai settori dell'ospitalità e dell'enogastronomia. «Questo riconoscimento premia un approccio che considera la comunicazione non come una somma di strumenti, ma come una regia culturale e strategica. Oggi raccontare hospitality e territori significa costruire reputazione, connessioni e visione di lungo periodo», conclude Claudiana Di Cesare, partner e chief marketing officer di Bortolan, Carnevali & Partners.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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