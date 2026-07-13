Quattro ristoranti italiani entrano nella rete della gastronomia messicana certificata

Quattro insegne italiane dedicate alla cucina messicana autentica hanno ricevuto il Sello M, il riconoscimento assegnato dall’Accademia Messicana di Gastronomia ai ristoranti messicani presenti all’estero capaci di valorizzare ricette, tecniche e cultura gastronomica del Messico. La cerimonia di consegna si è svolta presso l’Ambasciata del Messico a Roma, alla presenza dell’Ambasciatore del Messico in Italia Genaro Lozano e del Console Onorario del Messico a Firenze Valerio Alecci.

I tacos rappresentano una delle preparazioni più conosciute della gastronomia messicana, valorizzata dai locali italiani premiati con il Sello M

A ottenere il riconoscimento sono state quattro realtà italiane con percorsi differenti ma accomunate dall’impegno nella diffusione della cultura gastronomica messicana: MotoTaco, il food truck fondato da Riccardo Ricci, Tosco Tacos, la taqueria fiorentina di Tommaso Fontanella, La Cucaracha, ristorante romano guidato dalla chef Diana Beltrán, ed El Tiburón, rappresentato da Gianluca Marinelli, con i locali di Corso Trieste e Piazza Navona a Roma.

Sello M: il riconoscimento per la cucina messicana autentica all’estero

Il Sello M viene attribuito alle realtà che contribuiscono alla diffusione della cultura gastronomica messicana nel mondo attraverso un percorso basato su ricerca, formazione e attenzione alle preparazioni originali. Il riconoscimento rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la rete diplomatica messicana promuove la conoscenza della propria identità culinaria internazionale, valorizzando quei ristoranti che mantengono un legame concreto con ingredienti, tecniche e ricette del Paese.

Durante l’incontro, i quattro premiati hanno raccontato i percorsi professionali che li hanno portati ad avvicinarsi alla gastronomia messicana, le esperienze formative vissute direttamente in Messico e il lavoro quotidiano svolto per proporre una cucina rispettosa delle origini.

MotoTaco e Tosco Tacos: il legame tra Toscana e Messico attraverso i tacos

Tra le insegne premiate figurano due realtà toscane, MotoTaco e Tosco Tacos, entrambe impegnate nella valorizzazione della cucina messicana attraverso un approccio fondato sulla conoscenza delle materie prime e delle tecniche tradizionali. «Sono particolarmente felice e onorato di essere oggi in Ambasciata insieme ad amici e profondi conoscitori del Messico, oltre che a professionisti capaci di portare in Italia la cultura gastronomica messicana con competenza e rispetto. Il fatto che tra i premiati figurino due realtà toscane rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio», ha dichiarato Valerio Alecci, Console Onorario del Messico a Firenze.

«Toscana e Messico sono molto più vicini di quanto si possa pensare. Le loro cucine condividono l’attenzione per le materie prime, il legame con la tradizione e la volontà di custodire e valorizzare il proprio patrimonio gastronomico. Sono convinto che, grazie al lavoro dell’Ambasciata, del Consolato e all’impegno di professionisti come quelli premiati oggi, questo rapporto potrà rafforzarsi ulteriormente».

La ricerca gastronomica di MotoTaco premiata con il Sello M

«Questo riconoscimento mi emoziona perché premia un percorso nato dall’incontro tra due culture gastronomiche che sento profondamente vicine», ha dichiarato Riccardo Ricci, fondatore di MotoTaco. «Toscana e Messico condividono il rispetto per gli ingredienti, la centralità della cucina popolare, l’importanza delle ricette tramandate e del lavoro artigianale. Con MotoTaco ho cercato di costruire un ponte tra queste due tradizioni, raccontando la cucina messicana con autenticità senza rinunciare alla mia identità toscana».

Tosco Tacos: filologia gastronomica e rispetto della cucina messicana

Il progetto Tosco Tacos nasce dall’obiettivo di raccontare il Messico attraverso uno studio approfondito della sua cultura culinaria, dalle tecniche di preparazione alla selezione degli ingredienti. «Per me la cucina messicana richiede prima di tutto rispetto», ha aggiunto Tommaso Fontanella, fondatore di Tosco Tacos. «Significa studiarne la storia, comprenderne le tecniche, conoscere il valore di ogni ingrediente e resistere alla tentazione di adattarla in modo superficiale ai gusti locali. Tosco Tacos nasce da questa ricerca. Ricevere il Sello M significa vedere riconosciuto un lavoro quotidiano fondato sulla filologia gastronomica e sulla volontà di raccontare il Messico attraverso la sua cucina».

La cucina messicana cresce in Italia con nuovi ambasciatori gastronomici

Con il riconoscimento assegnato a MotoTaco, Tosco Tacos, La Cucaracha ed El Tiburón, l’Ambasciata del Messico a Roma ha riunito quattro realtà che rappresentano differenti modelli di ristorazione, dal food truck alla taqueria fino ai ristoranti strutturati. Un percorso comune basato sulla conoscenza della gastronomia messicana, sulla valorizzazione delle sue preparazioni simbolo e sulla volontà di avvicinare il pubblico italiano alla cultura culinaria del Messico.