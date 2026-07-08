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mercoledì 08 luglio 2026  | aggiornato alle 17:41 | 120236 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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Tra fornelli e norme: conoscere il diritto è diventato essenziale in cucina

Alla Festa Artusiana di Forlimpopoli si è discusso del rapporto tra cucina, diritto e ristorazione con la presentazione del volume A Cena con Diritto. Un confronto sul valore delle regole nella gestione dei locali

 
08 luglio 2026 | 12:34

Tra fornelli e norme: conoscere il diritto è diventato essenziale in cucina

Alla Festa Artusiana di Forlimpopoli si è discusso del rapporto tra cucina, diritto e ristorazione con la presentazione del volume A Cena con Diritto. Un confronto sul valore delle regole nella gestione dei locali

08 luglio 2026 | 12:34
 

La cucina italiana è fatta di sapori, memoria e tecnica, ma oggi anche di regole, responsabilità e scelte che richiedono consapevolezza giuridica. È questo il tema emerso a Forlimpopoli durante la trentesima edizione della Festa Artusiana, appuntamento che ogni anno richiama professionisti del settore, studiosi e appassionati attorno alla figura di Pellegrino Artusi.

Tra fornelli e norme: perché conoscere il diritto è diventato essenziale in cucina

Alessandro Klun ed Enrico Vignoli alla presentazione del volume A Cena con Diritto nel corso della Festa Artusiana di Forlimpopoli

Nel programma della manifestazione ha trovato spazio anche un momento di riflessione dedicato al rapporto tra gastronomia e normativa, con la presentazione del volume A Cena con Diritto di Alessandro Klun, affiancato nel confronto da Enrico Vignoli. Un dialogo che ha messo in evidenza come il lavoro del ristoratore contemporaneo non possa più limitarsi alla sola competenza culinaria.

A Cena con Diritto: il libro che guida i ristoratori tra norme e gestione

Il libro affronta in modo divulgativo temi che incidono concretamente sulla gestione di un ristorante. L'apertura di un ristorante, la scelta della forma societaria, gli obblighi amministrativi, la corretta informazione al consumatore e le responsabilità verso gli ospiti rappresentano soltanto alcune delle questioni analizzate.

Tra fornelli e norme: perché conoscere il diritto è diventato essenziale in cucina

A Cena con Diritto, un volume che affronta in modo divulgativo temi che incidono concretamente sulla gestione di un ristorante

L'obiettivo non è trasformare gli operatori in giuristi, ma fornire strumenti utili per comprendere un contesto normativo sempre più articolato. In un settore caratterizzato da margini spesso ridotti e da un'elevata esposizione al rischio reputazionale, conoscere le regole significa anche prevenire contenziosi e tutelare il valore dell'impresa.

Diritto e ristorazione: perché conoscere le regole è diventato un valore

L'incontro di Forlimpopoli ha evidenziato un aspetto spesso trascurato: il diritto non è soltanto un insieme di obblighi, ma uno strumento che contribuisce a costruire fiducia tra ristoratore e cliente. Un locale capace di operare nel rispetto delle norme offre maggiori garanzie in termini di sicurezza, correttezza e trasparenza. La serata si è conclusa con un messaggio chiaro: nel ristorante contemporaneo la qualità non si misura esclusivamente nel piatto. Si riconosce anche nella capacità di gestire con competenza gli aspetti organizzativi, sanitari, comunicativi e giuridici che accompagnano ogni servizio. Una sfida complessa, ma sempre più decisiva per il futuro dell'ospitalità italianaCasa Artusi conferma quindi la propria missione di valorizzare il patrimonio gastronomico italiano in tutte le sue espressioni. Non solo ricette e tradizioni, ma anche ricerca, divulgazione e formazione professionale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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