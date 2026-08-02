Una bomba artigianale sarebbe stata portata da una donna non identificata, morta nella deflagrazione insieme a una guardia di sicurezza e a un cliente del locale.

Avevano organizzato la festa di compleanno nel lussuoso locale in pieno centro a Mosca per festeggiare il comandante in capo delle Forze aerospaziali russe, il generale colonnello Aleksandr Chaiko. All’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022, Chaiko era l’ufficiale russo di più alto rango sul campo durante l’offensiva verso Kiev. Successivamente è stato sanzionato dall’Unione Europea a causa del suo ruolo di comando durante i fatti correlati al massacro di Bucha, dove centinaia di civili ucraini sono stati uccisi, giustiziati con colpi alla nuca e seppelliti in fosse comuni. La scoperta dei corpi, avvenuta dopo il ritiro russo all’inizio di aprile 2022, ha svelato prove di esecuzioni sommarie, torture e abusi sessuali.