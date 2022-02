Caffitaly lancia la miscela che rafforza il sistema immunitario

Caffitaly, l’azienda che con il suo sistema unico, innovativo e sostenibile combina la tecnologia di macchina e capsule per portare in tazza un’esperienza di gusto mai provata prima, presenta una novità rivoluzionaria nel mercato single-serve.

Da innovazione continua, estrema attenzione alla qualità e ascolto costante dei consumatori nasce infatti Difesa, il primo caffè Caffitaly arricchito di Zinco, Vitamina B6 e Wellmune - un ingrediente clinicamente testato a base di Beta-glucani - che contribuiscono a mantenere il sistema immunitario forte e sano. Basta infatti una sola tazzina di Difesa al giorno, nell’ambito di una dieta sana e di uno stile di vita equilibrato, per dare un aiuto in più alle nostre difese immunitarie – beneficio quanto mai importante soprattutto in questa stagione fredda. Il tutto senza rinunciare al gusto unico e all’altissima qualità che da sempre contraddistinguono Caffitaly.

Ed ecco così che la pausa caffè diventa un momento di puro piacere in cui prendersi cura del proprio benessere.

«In Caffitaly ascoltiamo sempre i nostri consumatori e investiamo costantemente in Ricerca & Sviluppo per offrire loro il miglior caffè e il più sostenibile nel single-serve e per proporre novità che siano in grado non solo di garantire un’esperienza unica in termini di gusto, ma anche di aggiungere nuovi benefici - ha dichiarato Giuseppe Casareto, CEO di Caffitaly. Con Difesa diamo la possibilità ai nostri consumatori, sempre più attenti al proprio benessere, di supportare il sistema immunitario – tema particolarmente sentito in questo momento – mentre gustano un’ottima tazzina di caffè. Ed è solo l’inizio: con Difesa inauguriamo una nuovissima gamma di caffè funzionali che coniugano gusto e benessere psico-fisico».

Difesa è infatti il primo prodotto della nuova linea I Funzionali Caffitaly System, che offre, insieme al piacere di un caffè cremoso dal gusto unico, un aiuto per il benessere quotidiano, e nei prossimi mesi vedrà il lancio di nuovi caffè con ricette esclusive che combinano pregiate miscele a vitamine e minerali per contribuire all’equilibrio di corpo e mente.

© Riproduzione riservata