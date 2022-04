Caffè Motta racconta ai giovani l’impegno per la sostenibilità

Caffè Motta, azienda storica nella produzione di caffè ed eccellenza del Made in Italy, racconta il suo impegno ai temi della sostenibilità partecipando alla 1° edizione di Verde Giffoni – Youth for the present, il nuovo progetto a marchio Giffoni dedicato alla salvaguardia del Pianeta, in programma dal 27 al 30 aprile presso Multimedia Valley.

L’evento, rivolto alla Generazione Z - la più attenta e sensibile al tema della sostenibilità - ha l’obiettivo di promuovere il pensiero sostenibile in regola sociale da applicare alla comunicazione, alla cultura e all’arte. Durante l’evento ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni avranno l’opportunità di confrontarsi con i testimoni del nostro tempo che hanno saputo interpretare ed applicare il concetto di sostenibilità in qualunque sua declinazione. Inoltre, avranno l’occasione di partecipare a proiezioni cinematografiche, eventi speciali, concerti e laboratori.

Camilla Mastromartino

Caffè Motta ha deciso di sostenere il progetto Verde Giffoni perché in linea con i suoi valori. L’ Azienda campana, infatti, oltre a valorizzare da sempre i giovani talenti, si impegna a rispettare l’ambiente basando tutte le novità di prodotto e le scelte aziendali sulla profittabilità sostenibile. Ne sono un esempio le capsule Espresso Bio compatibili Nespresso, realizzate con materiale biodegradabile e contenenti caffè biologico; e le Cialde compostabili, realizzate esclusivamente con materiali organici e confezionate in bustine singole 100% riciclabili.

Tra un appuntamento e l’altro, inoltre, i partecipanti potranno degustare le miscele Caffè Motta nella postazione all’interno dell’area lounge del Multimedia Valley, per una rilassante e gustosa pausa caffè.

«Essere sponsor di Verde Giffoni è per noi motivo di grande orgoglio. La nostra azienda è sempre alla ricerca di soluzioni sostenibili e siamo felici di condividere i valori che sono alla base di questo nuovo progetto.» - dichiara Camilla Mastromartino Responsabile Digital Marketing di Caffè Motta - «Vogliamo contribuire insieme a Giffoni alla costruzione di un pensiero sostenibile. Crediamo nelle potenzialità dei giovani e nel loro ruolo da protagonisti che avranno nelle scelte decisive per il futuro del Pianeta».

